Si avvicinano le festività e anche quest’anno a Cuneo è tempo di IllumiNatale.

Anche per l’edizione 2024 il comitato organizzatore dell’evento ha pensato ad un ricco calendario di appuntamenti che animeranno le feste dei cuneesi e non solo, fino al 6 gennaio.

In attesa dell’inaugurazione, le iniziative prenderanno il via venerdì 6 dicembre con l’apertura, alle 10 in piazza Europa, del Xmas Street Food in cui simpatici Elfi per tutti i fine settimana prepareranno sfiziosi piatti per grandi e piccini (a cura di GIG Food) e alle 19 in piazza Foro Boario con l’“Open Christmas: Illuminiamo il Natale”, tradizionale cerimonia di accensione dei 130 alberi della piazza e del maxi Babbo Natale alto 10 metri a cura di Open Baladin Cuneo, che sarà accompagnata dallo spettacolo musicale dei Lindal, dalle performance di cheerleading dell’ASD Aster Cheer Cuneo e dall’esposizione delle vignette di Danilo Paparelli. Presente anche la carrozza trainata da cavalli con Babbo Natale, ai partecipanti saranno omaggiati un bicchiere di Beerbrulè e lo zucchero filato.



L’inaugurazione ufficiale della manifestazione con accensione delle luminarie natalizie in città è in programma per sabato 7 dicembre alle 17.30 in Via Roma (fronte Duomo). La giornata prenderà il via alle 10.30 con i Mercatini di Natale organizzata dall’associazione Made In Cuneo nel centro storico con esposizione di manufatti handmade di artigiani e creativi in via Roma (in caso di maltempo in piazza Virginio). Durante il pomeriggio, dalle 14 alle 18 (e per tutto il fine settimana), sarà possibile fare un giro in carrozza con Babbo Natale e i suoi Elfi, il ricavato delle offerte libere sarà destinato alla Cooperativa Fiordaliso.

Alle 15 tornerà anche l’appuntamento con la Babbo Run, camminata-corsa non competitiva di 5 km per bambini, famiglie e amanti dello sport, con partenza e arrivo in piazza Foro Boario. Alla fine Beerbrulè e cioccolata calda offerti da Open Baladin Cuneo. L’evento è organizzato da Il Podio Sport, ASD Dragonero, in collaborazione con Open Baladin Cuneo. Info: www.dragonero.org - iscrizioni direttamente al ritrovo il giorno della corsa (dalle ore 14.30), omaggio natalizio ai primi 100 iscritti.

Dalle 15 alle 18, in Via Roma (fronte Duomo), uno scultore del ghiaccio darà vita a una meravigliosa opera realizzata dal vivo a ritmo di musiche.

Per i bambini dalle 15 alle 18, presso il Museo Diocesano San Sebastiano è in programma il laboratorio “Aspettando il Natale”, durante il quale i piccoli partecipanti (dai 6 ai 12 anni) creeranno un calendario dell’Avvento a forma di ghirlanda (info e iscrizioni: www.museodiocesanocuneo.it, tel. 353-4261755).

Alle 16.30 in Piazza Europa sarà inaugurato il “Bosco di Natale”, una magia artigiana con slitta, renne e alberi di Natale realizzata da Confartigianato.

Il giorno dell’Immacolata, domenica 8 dicembre, tornerà il mercato tradizionale in Piazza Galimberti. Alle 16 il Museo Diocesano San Sebastiano ospiterà “Il Natale sa di buono”, letture animate per famiglie con bambini dai 3 anni in collaborazione con NOAU Officina Culturale e Libreria Stella Maris (info e iscrizioni: www.museodiocesanocuneo.it - tel. 353-4261755).

La musica sarà protagonista del tardo pomeriggio della domenica, con l’appuntamento musicale “3 Cori in 3 chiese”. A partire dalle 17.30 il Coro della Società Corale Città di Cuneo, il Coro Polifonici del Marchesato e il Coro delle voci bianche e giovanile del Sistema Scuole di musica Academia Montis Regalis si esibiranno a rotazione nelle chiese di San Sebastiano, Sant’Ambrogio e Santa Maria.