Dal gennaio sarà Francesco Goffredo il nuovo direttore di Coldiretti Cuneo

Coldiretti Cuneo annuncia un importante avvicendamento ai vertici dell’Organizzazione: dal 1° gennaio 2025 Francesco Goffredo sarà il nuovo Direttore, succedendo a Fabiano Porcu, che lascia l’incarico dopo quasi cinque anni di intensa e proficua attività per andare a ricoprire un prestigioso incarico come figura apicale in CAI – Consorzi Agrari d’Italia.

La nomina di Francesco Goffredo è stata deliberata all’unanimità dal Consiglio Direttivo di Coldiretti Cuneo, presso la sede provinciale, alla presenza del Presidente Enrico Nada, del Capo Area del Servizio Tecnico della Coldiretti nazionale Alessandro Apolito e del Delegato confederale Bruno Rivarossa.

Trentanove anni, lucano di origine, laureato in architettura, Goffredo ha un’importante esperienza maturata in diverse Federazioni Coldiretti d’Italia. È stato Capo Area Organizzazione di Coldiretti Lombardia dal 2009 al 2016, Vicedirettore di Coldiretti Como-Lecco dal 2016 al 2018, Direttore di Coldiretti Genova e Coldiretti La Spezia dal 2018 al 2021, poi Direttore di Coldiretti Ascoli-Fermo.

Ora Francesco Goffredo è chiamato a guidare Coldiretti Cuneo, la maggiore Organizzazione di imprese agricole con oltre 30.000 associati nella Granda, pari all’85% delle aziende cuneesi operanti in agricoltura: “È per me un onore – ha detto – e una grande responsabilità assumere il nuovo incarico in una Federazione provinciale di altissimo peso a livello nazionale. Mi metterò a disposizione dell’intera base associativa e lavorerò per dare continuità ai progetti Coldiretti legati alle filiere e alla tutela del reddito degli agricoltori. L’ascolto e il dialogo con i soci saranno il mio punto di partenza per conoscere a fondo questo territorio e le specificità di ogni comparto agricolo, e per individuare le risposte più idonee a rendere sempre più competitiva l’agricoltura cuneese”.

Il Direttore uscente, Fabiano Porcu, ha ripercorso con orgoglio ed emozione gli anni trascorsi a Cuneo: “Ringrazio tutti i Dirigenti e la struttura, è stato un privilegio lavorare al fianco di una squadra di assoluto livello, che ha sempre messo al centro l’interesse del territorio. Sono fiero del percorso fatto, sono stati cinque anni intensi, segnati prima dalla pandemia e poi dalle guerre che continuano ad impattare sulla quotidianità delle nostre imprese agricole, ma con il duro lavoro di tutti abbiamo raggiunto risultati importanti. Porterò sicuramente l’esperienza e i valori che questa terra mi ha trasmesso nel mio nuovo incarico in CAI – Consorzi Agrari d’Italia”.

“Ringrazio, a nome di tutta la Giunta, il Direttore Porcu per il grande impegno, la dedizione e i risultati raggiunti in questi anni” ha dichiarato il Presidente di Coldiretti Cuneo, Enrico Nada. “La sua guida ha rappresentato un punto di riferimento per l’agricoltura del nostro territorio e gli auguriamo un grande successo nella sua nuova avventura professionale. Diamo il nostro caloroso benvenuto a Francesco Goffredo, insieme continueremo a lavorare per rafforzare e dare valore all’agricoltura, forza trainante di questa Provincia”.