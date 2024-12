La letterina del consigliere provinciale Pellegrino a Babbo Natale: "Porta un po' di buon senso a chi fa politica"

Vincenzo Pellegrino in Consiglio comunale a Cuneo

Riceviamo e pubblichiamo la lettera comparsa sul profilo Facebook del consigliere provinciale e comunale di Cuneo Vincenzo Pellegrino.

***

Caro Babbo Natale,

quest’anno non ti chiedo regali materiali, ma un dono molto speciale: un po’ di buon senso per chi fa politica.

Ti spiego: quotidianamente affrontiamo problemi seri, come il malfunzionamento delle nostre linee ferroviarie, che ogni giorno mettono in difficoltà pendolari e famiglie. Finalmente, ieri, qualcuno ha fatto qualcosa di concreto: il presidente della Provincia Luca Robaldo ha organizzato una manifestazione importante coinvolgendo i sindaci e dando voce al disagio di chi usa questi servizi. È stato un segnale chiaro che, con attenzione e impegno, si può cercare di risolvere i problemi che toccano i cittadini.

Eppure, caro Babbo Natale, anziché unire le forze e supportare questa iniziativa, una certa parte politica ha scelto di attaccare e criticare, come se fosse più importante alimentare lo scontro politico che cercare soluzioni.

È frustrante vedere come, invece di lavorare insieme, si perda tempo in sabotaggi e divisioni. Immagina, però, cosa si potrebbe fare se governo e opposizione decidessero di collaborare, uniti da sani principi. Quanti treni potrebbero tornare a funzionare, quanti problemi si potrebbero risolvere, quanti cittadini potrebbero finalmente ricevere risposte concrete.

Ti prego, Babbo Natale, porta loro un po’ di saggezza e di spirito natalizio, così che ricordino che il bene comune deve venire prima di tutto. Forse, con il tuo aiuto, riusciremo a vedere meno rivalità e più gesti come quello di ieri, che mettono i cittadini al centro.

Io prometto di continuare a fare la mia parte, ma una mano dal Polo Nord non guasterebbe, soprattutto per far ripartire certi treni (e certe idee).