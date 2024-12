A Montà torna una Montàgna di Magia

Natale è scintillio, sorrisi e spensieratezza, ma soprattutto è stare insieme con le persone e, forse, tornare un po’ bambini. La città di Montà lo sa bene e anche quest’anno, per la sua 3a edizione, torna “una Montàgna di Magia”, organizzata dalla neo-costituita Associazione Commercianti Montà, aderente all’ACA. Per due domeniche, l’8 e il 15 dicembre, le vie si riempiranno di magica atmosfera natalizia creata dai mercatini di Natale e dalle mascotte itineranti, mentre l’aria profumerà di caldarroste, panettone e vin brulè.

Si inizia domenica 8 dicembre, dalle 9.30 alle 18.30, con i colorati mercatini di Natale, accompagnati da tanta animazione. Alle 10.00 risuonerà la musica della Mini ottoni band, in contemporanea, dalle 10.00 alle 12.00, con il Truccabimbi per i più piccini. Alle 11.30 saranno serviti la gran polenta e gli agnolotti, mentre alle 14.00 ci sarà la sfilata dei babbi motociclisti. Si prosegue dalle 14.30 alle 17.30 con i giochi in legno, alle 16.30 lo spettacolo dei mangiafuoco e alle 17.30 l’aperitivo con djset che accompagnerà verso la fine della giornata.

Anche domenica 15 dicembre verrà avviata dagli immancabili mercatini di Natale (aperti dalle 9.30 alle 18.30), proseguendo alle 10.00 con la sfilata dei Babbi Natale in Vespa, alle 10.00 con le note dei Lalaguys mentre dalle 10.00 alle 12.00 ci sarà il Truccabimbi. Alle 11.30 in piazza sarà servita la gran polenta. Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30 ci saranno i giochi in legno, e in contemporanea dalle 14.30 i balli occitani. Per i bambini è prevista l’animazione del giocoliere Bingo con APS dalle 15.00 e lo spettacolo dei Mangiafuoco alle 16.30. Infine, questa 3a edizione si concluderà con la grigliata in musica alle 17.00.

In entrambi i giorni sarà presente l’animazione di alcune mascotte natalizie itineranti, insieme alla distribuzione di caldarroste, vin brulè, panettoni, cioccolata calda e molte altre golosità.

“Una Montàgna di magia” è stata realizzata grazie al patrocinio del Comune di Montà e al contributo dell’Associazione Commercianti Albesi, dall’Ecomuseo delle Rocche del Roero, dal Gruppo AIB e PC di Montà e dalla Croce Rossa.