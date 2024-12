Il sindaco di Fossano incontra il nuovo Prefetto di Cuneo

Si è tenuto questa mattina, giovedì 5 dicembre, il primo incontro tra il Sindaco di Fossano Dario Tallone ed il nuovo Prefetto di Cuneo Mariano Savastano.

Sono intervenuti anche, dopo circa un’ora di colloquio privato tra i due, la Presidente del Consiglio Comunale Simona Giaccardi, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Fossano Alessandro Cantarella ed il Comandante della Polizia Locale Giacomo Cuniberti.

"Ringrazio il Prefetto per la gradita visita ma ancora di più per la sua grande capacità di ascolto e lo straordinario spirito di collaborazione che ha dimostrato - commenta il primo cittadino Dario Tallone - nel corso del nostro colloquio privato abbiamo trattato numerosi argomenti a partire dalle difficoltà che ogni giorno si trova di fronte chi amministra una città come Fossano, problematiche che possono trovare soluzioni anche grazie al dialogo con la prefettura. Nella seconda parte della mattinata ho voluto coinvolgere la Presidente del Consiglio Comunale, in rappresentanza di tutti i consiglieri, il comandante della Compagnia Carabinieri di Fossano ed il Comandante della Polizia Locale per un momento di confronto su tematiche quali sicurezza e viabilità".