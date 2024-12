La magia del Natale sui sentieri del Mombracco: a Envie torna il “Presepe nel Bosco”

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, il Mombracco si trasforma in un luogo di magia e tradizione. I Mombracchisti, volontari del versante est della montagna, coordinati da Manuela Chialvo e Daniele Putetto, riportano in vita la magia del presepe tra i sentieri con la seconda edizione del “Presepe nel Bosco”, un’iniziativa patrocinata dal Comune di Envie.

Questo suggestivo progetto è stato realizzato interamente con materiali riciclati, dando vita a personaggi, strutture e sagome che arricchiscono un percorso natalizio unico nel suo genere. L’iniziativa ha visto il prezioso contributo dei bambini di Envie e Occa, che hanno creato piccoli lavoretti a tema natalizio per rendere il presepe ancora più speciale.

Il percorso si sviluppa lungo un tratto del sentiero “dle Roche”, inaugurato nel giugno 2023 in occasione del primo memorial Eugenio (Genio) Chialvo. Tra i punti di maggiore interesse del percorso figurano la Cappella di San Antonio, il punto panoramico di Barma o Balma Granda (grande roccia sporgente), Ruchin Primo e Ruchin Secondo (massicci rocciosi), la Barma o Balma dei Dagatti, il Pilun de l’Anunzia (pilone dedicato all’annunciazione della nascita di Gesù alla Madonna), e il suggestivo sentiero di Cumba Granda.

CALENDARIO DEGLI EVENTI

L’inaugurazione ufficiale è fissata per il pomeriggio di sabato 7 dicembre, con ritrovo alle 13,30 in località Dagatti, via Mondovì 25, per una visita guidata con accompagnatori.

Visita notturna: un affascinante percorso al chiaro di luna è in programma nella stessa giornata, con ritrovo alle 19,45, sempre in località Dagatti.

Santo Stefano: giovedì 26 dicembre alle 13,30, i visitatori potranno nuovamente partecipare a una visita guidata con accompagnatori.

Durante tutto il periodo delle festività, sarà comunque possibile visitare il presepe in autonomia, seguendo le indicazioni lungo il percorso. Si consiglia l’uso di scarponcini per affrontare i sentieri.

Alla vigilia dell’apertura dell’anno giubilare (2025), per il secondo anno consecutivo, anche la montagna di Leonardo, sul lato Est, si prepara a celebrare il Natale con un presepe che unisce tradizione e rispetto per l’ambiente.

Per informazioni e dettagli, è possibile contattare Manuela Chialvo (tel. 340-6439131) e Daniele Putetto (tel. 348-0360477).

Il “Presepe nel Bosco” di Envie rappresenta un’occasione speciale per riscoprire il significato autentico del Natale immersi nella natura e nella tradizione locale.

Grazie all’impegno dei volontari e al coinvolgimento della comunità, il Mombracco diventa un luogo d’incontro, riflessione e meraviglia, pronto ad accogliere visitatori di tutte le età per un’esperienza indimenticabile.