"Le Acli nel Braidese, 1945-2024", a Bra verrà presentato il volume a cura di Emanuele Forzinetti

Lunedì 9 dicembre alle ore 18, nell'ambito del Consiglio provinciale delle ACLI, in programma nei locali della A.S.D. BRA Bocciofila ACLI di Bra in Viale Industria 16, si terrà la presentazione del volume “Le ACLI nel Braidese, 1945-2024”, a cura di Emanuele Forzinetti, storico e direttore del “Bollettino della Società per gli Studi Storici di Cuneo”.

Vi hanno collaborato Renato Arduino, giornalista sportivo de “La Stampa” di Cuneo, Raimondo Testa e Marilena Tibaldi, per decenni attivi all’interno delle ACLI braidesi.

Alla serata intervengono: Giovanni Fogliato, Sindaco di Bra ed Elio Lingua, Presidente delle ACLI di Cuneo; Biagio Conterno, vice sindaco, docente di Storia e profondo conoscitore del mondo cattolico braidese, che dialogherà con gli autori, per ricostruire le tappe principali della presenza aclista in città.

Il libro è stato reso possibile dalla conservazione in casa della famiglia Forzinetti del materiale d’archivio delle ACLI, raccolto da Giovanni Forzinetti, presidente del circolo locale dal 1953 al 1972, e passato al figlio Emanuele. A questo si è aggiunta altra documentazione fornita da parenti e amici di aclisti braidesi.

Il volume è arricchito da numerose foto d’epoca che scandiscono i diversi momenti della vita dell’associazione, il cui circolo fu uno dei primi a nascere in Provincia di Cuneo, l’8 ottobre 1945, per l’intraprendenza del parroco di Sant’Andrea don Giovanbattista Imberti.

Il libro illustra i momenti di crescita negli anni Cinquanta, i fermenti degli anni Sessanta, tra Concilio Vaticano II e ’68, e la crisi degli anni Settanta.

Renato Arduino ha sviluppato la storia della bocciofila braidese, dal 1979 affiliata alle ACLI, mentre Raimondo Testa e Marilena Tibaldi si sono soffermati sui servizi del Patronato. Chiude il volume la presentazione delle principali attività dei circoli dell’area braidese.

Quella che emerge è veramente “una storia di tutti”, come recita lo slogan delle ACLI cuneesi per gli 80 anni dalla loro fondazione.

L’ingresso all’incontro è libero e sarà seguito da un rinfresco. Si prega di dare conferma della partecipazione entro giovedì 5 dicembre alla Segreteria Provinciale ACLI, al numero 0171.452644, oppure WhatsApp 366.1209109.