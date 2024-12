Arriva il fine settimana dell’Immacolata e in Granda sono numerosi gli eventi legati alla tradizione e all’imminente periodo natalizio

L'albero di Natale in piazza Maggiore a Mondovì che si accenderà per GinItaly

L'atmosfera delle feste inizia a farsi sentire in Grada dove, questo fine settimana, oltre all'anteprima di GinItaly a mOndovì, non mancheranno i mercatini, le fiere, le mostre, i concerti e gli eventi gastronomici, per tutti i gusti e in ogni angolo della provincia di Cuneo.

Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa di eventuale maltempo.

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it.

***

MONDOVÌ

GINITALY

Sabato 7 e domenica 8 dicembre in Piazza Maggiore, si terrà GinItaly, Festival Italiano dedicato al Gin e all’eclettico mondo che lo circonda. Grande esposizione immersiva e diffusa di gusto e conoscenza nel mondo del distillato per eccellenza, da assaporare nel centro storico, polis italiana delle mongolfiere. Sabato 7 dicembre, alle 17 durante l'inaugurazione ufficiale dell'evento, verrà acceso un bellissimo albero di Natale addobbato e illuminato in blu.

Tutte le info e il programma su: https://ginitalymondovi.com/

***

CUNEO

ILLUMINATALE

Sabato 7 dicembre alle 17.30 inaugurazione in via Roma davanti al Duomo di IllunimiNatale con accensione luminarie natalizie. Ad anticipare, dalle ore 15 “Ice Show”, opera di ghiaccio realizzata dal vivo a ritmo di musica. Info: https://www.cuneoilluminata.eu/

CUNEO

TRE CORI IN TRE CHIESE

Domenica 8 dicembre dalle 17.30, concerto di cori itineranti a rotazione, dalla chiesa di San Sebastiano, a Sant’Ambrogio e in santa Maria della Pieve. Protagonisti il Coro della Società Corale della Città di Cuneo, il Coro Polifonico del Marchesato e il Coro delle Voci Bianche e Giovanili del Sistema Scuole di Musica Academia Montis Regalis. Conclusione in Duomo con un momento dei tre cori insieme.

CUNEO

HANDMADE MARKET

Sabato 7 dicembre, in occasione di Illuminatale, in Via Roma dalle 10.30 alle 19.30, si terrà l’appuntamento con l’Handmade Market di “Made in Cuneo”. Saranno esposte creazioni artigianali uniche e oggetti fatti a mano, perfetti per regali di Natale. Un appuntamento per vivere l'atmosfera natalizia e scoprire la passione ed il talento degli artigiani locali.

Info: madeincuneo@gmail.com

CUNEO

OPUS JAM & REBEL BEAT

Domenica 8 dicembre, alle ore 21, presso il Teatro Toselli di Cuneo OPUS JAM & Rebel Bit in concerto. A cura della Fondazione Fossano Musica. Ingresso 10€, ridotto under 12 anni 5€

Info: https://fondazionefossanomusica.it/it/evento/vocalmente-winter

CUNEO

ASPETTANDO IL NATALE - CONCERTO

Domenica 8 dicembre, alle ore 16, presso la sede della Società di Mutuo Soccorso di Cuneo, concerto “Aspettando il Natale … la dolce attesa di Maria”, con il coro Notre-Dame de Lourdes dell’Oftal.

***

ALBA

FIERA INTERNAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO D’ALBA

Ultimo week end dell’edizione 2024 della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba. Dal Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba, all'Alba Truffle Show (Cooking Show con rinomati chef, Analisi Sensoriali e Wine Tasting), a incontri in collaborazione con eccellenze enogastronomiche di Langhe Monferrato Roero. Continuano le mostre d'arte, spettacoli musicali e l’Alba Truffle Bimbi, dedicato a bambini e famiglie. Il Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba fino all’8 dicembre, venerdì, sabato e domenica, seguirà gli orari: 9.30 - 19. Cortile della Maddalena, ingresso da Piazza Falcone.

Tutti gli eventi qui: www.fieradeltartufo.org/

ALBA

MOSTRA DEI PRESEPI

Sabato 7 dicembre, alle ore 16, verrà inaugurata la tradizionale Mostra dei Presepi nella Chiesa di San Giuseppe, in Via Vernazza 6. Orari visite: dalle ore 14.30 alle 18.30. Info: 0173/ 215918.

ALBA

MUSICA SOTTOSOPRA

Sabato 7 dicembre, alle ore 21, il Museo Diocesano di Alba sarà il palcoscenico su cui si esibiranno le “Euphonica Sisters”, in occasione di un concerto natalizio tra arte e archeologia.

Info: https://www.visitmudi.it/

ALBA

ACCENSIONE DELL'ALBERO

Domenica 8 dicembre alle ore 17.30, in Piazza Ferrero, accensione dell'albero donato dalla famiglia Ferrero, accompagnata dai canti del Coro Voci Bianche del Civico Istituto Musicale Lodovico Rocca. Sfilata del gruppo sbandieratori e musici Borgo San Lorenzo e gli angeli di Natale, in Corso Vittorio Emanuele. Nella piazza del Duomo verrà acceso un secondo albero e si esibiranno gli Sbandieratori. Brindisi e merenda con panettone Galup, vino Moscato e bevande calde verranno offerte a tutti i presenti con i migliori auguri dell’Amministrazione comunale e del Borgo di San Lorenzo.

ALBA

REQUIEM

Domenica 8 dicembre alle ore 21, nella Chiesa di San Domenico ad Alba, l’Associazione Corale

Intonando attende il suo pubblico per il tradizionale appuntamento REQUIEM di Mozart per soli, coro e orchestra. Arianna Stornello, soprano – Maria Russo, contralto – Marco Pollone, tenore – Luciano Fava, basso. Coro e Orchestra dell’Associazione Corale Intonando. Franco Biglino, Direttore. Ingresso gratuito.

ALBA

NATALE & ALTRE STORIE

Sabato 7 dicembre, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, presso la Biblioteca Civica di Alba "Creiamo con il collage - A te e famiglia" laboratorio di arte per adulti, un pomeriggio dedicato a realizzare biglietti di auguri originali per dire “Buon Natale” con fantasia. Info: https://www.comune.alba.cn.it/it

ALBA

ALBA SOTTERRANEA

Sabato 7 e domenica 8 dicembre, “Alba sotterranea”, tour guidato da un archeologo professionista alla scoperta del passato romano e medievale della città. Punto di ritrovo 15 minuti prima dell'orario di visita in piazza Risorgimento, di fronte al Municipio/Ufficio turistico.

Sono disponibili turni di visita sia al mattino sia al pomeriggio. Sconto per l'accesso al panoramico campanile della Chiesa di San Giuseppe. Info: ambientecultura.it/eventi-itinerari/

***

BALDISSERO D’ALBA

CONCERTO SPIRITUALE

Sabato 7 dicembre alle ore 20.30 presso la chiesa di Santa Caterina di Baldissero d’Alba si terrà un concerto spirituale per saxofono e organo. Luis Lanzarini (sax) e Giacomo Barbero (organo) eseguiranno brani di A. Corelli, J. S. Bach, G. F. Haendel, J. Massenet, J. Rheimberger, M. Ekmalian, intervallati da momenti di riflessione che permetteranno al pubblico di vivere una serata di musica in preparazione al Natale.

***

BERNEZZO

ALBERO ILLUMINATO DA RECORD

Domenica 8 dicembre alle ore 18 accensione del grande albero di Natale, alto 500 metri e largo 450, allestito sulla collina alle spalle del paese.

***

BORGO SAN DALMAZZO

FIERA FREDDA

Sabato 7 e domenica 8 dicembre, dalle ore 10 alle ore 23, 455a Fiera Fredda della Lumaca a Borgo San Dalmazzo, presso la struttura polifunzionale ex Palazzo Bertello. Mostra Mercato della chiocciola e rassegna della gastronomia elicica tipica. Rassegna gastronomica eno-elicica con ricerca e valorizzazione dei piatti tipici. Manifestazioni turistico-folkloristiche e mostra mercato permanente di prodotti tipici della zona. Info: https://fierafredda.it/

***

BOVES

VILLAGGIO DEGLI ELFI DI BABBO NATALE

Da domenica 8 dicembre, grazie all'associazione di commercianti de La Sporta, la città si trasforma nel magico villaggio degli Elfi di Babbo Natale. Nell’ex Confraternita Santa Croce si tiene la consueta Mostra dei Presepi, aperta dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 15 alle 18. Presente Il villaggio degli Elfi, dove gli aiutanti di Babbo Natale sono al lavoro. Pranzo in locale riscaldato a base di “cuiette”, slitte, carrozze, musica, magia e animazioni per i più piccoli.

Info: https://www.comune.boves.cn.it/Guidaalpaese?IDDettaglio=56396

***

BRA

50 ANNI DEL MUSEO CRAVERI

Sabato 7 dicembre dalle 15.30, verrà celebrato l’importante anniversario con una speciale visita guidata alle sale, accompagnati da Domenico Brizio, Roberto Tibaldi e Rino Brancato che illustreranno come, il "Craveri" sia diventato oggi uno dei più importanti Musei Naturalistici del Piemonte. Info: 0172/412010.

***

BUSCA

SANTA NEL BALON

Sabato 7 e domenica 8 dicembre, dalle 8.30, con partenze da Castelletto e Parco dell’Ingenio si potrà volare o regalare un volo in mongolfiera al cospetto del Monviso. 6 mongolfiere attese, di cui 2, meteo permettendo, arriveranno dall’estero (una dalla Svizzera e una dall’Inghilterra) per partecipare con i loro colori a questa festa con Babbo Natale protagonista. Alle 11.30, in piazza Fratelli Mariano, “Santa” dispenserà dalla sua cesta fotografie, saluti e caramelle a tutti i bambini. Info: https://datameteo.education/img/2024LocandinaSantanelBalon.pdf

***

CANALE

FESTA DI SAN NICOLAO

Sabato 7 dicembre, festa al Pilone di San Nicolao, con ritrovo alle ore 14.15 presso Casa Natura, camminata fino al pilone votivo del santo nel cuore delle Rocche e alle ore 15 cerimonia e canti. vin brulè e dolcetti per tutti.

***

CARAGLIO

LO NATAL OCCITAN

Sabato 7 dicembre, alle ore 16.30, presso il Filatoio di Caraglio, nell'ambito della Rassegna Trobar Leu, EmotionAlp organizza "Lo Natal Occitan", evento sulle tradizioni natalizie del territorio occitano: dai Santon all'Epifania, dai novè al Grano di Santa Barbara, folklore natalizio antico e contemporaneo tra Piemonte e Provenza con Rosella Pellerino di Espaci Occitan. Ingresso libero.

Info: info.emotionalp@gmail.com – 0171/618300.

CARAGLIO

FESTA DI SANT’ELIGIO

Domenica 8 dicembre festeggiamenti per il patrono di metallurgici, metalmeccanici e affini. Alle 9.30 ritrovo presso la bocciofila e alle 10.45 corteo della banda musicale di Bernezzo. S. Messa in parrocchia e a seguire pranzo e premiazioni.

***

CASTAGNITO

IL CANTO DELLE SIRENE

Domenica 8 dicembre, alle ore 21, presso il Teatro di Castagnito, concerto con Trio Leucosia “Il canto delle sirene”. Ingresso libero con prenotazione al 351 70 56 171.

***

CENTALLO

CANTUS FIRMUS E SERATA DIALOGO

Sabato 7 dicembre alle ore 21, nella Confraternita della Rossa, concerto natalizio dell’Avis con l’ottetto vocale “Cantus Firmus” di Mondovì. A seguire consegna borse di studio per donatori e famigliari.

Domenica 8 dicembre alle 20.45, nella Confraternita della Rossa il nunzio apostolico in Croazia monsignor Giorgio Lingua presenterà il suo libro “Perché il mondo creda”.

***

CHERASCO

CONCERTO ORCHESTRA DI SANREMO

Sabato 7 dicembre alle ore 20.30, nel Santuario della Madonna del Popolo, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal Maestro Giancarlo De Lorenzo, con la partecipazione del Coro Filharmonia e dei giovani cantanti lirici vincitori del concorso “A. Cerquetti, presenterà “Requiem in Re minore K 626”, di Wolfgang Amadeus Mozart. Info: https://www.bancadicherasco.it/persone/

***

DEMONTE

BANDA MUSICALE DEMUNTEISA

Sabato 7 dicembre, alle ore 21, presso il palazzetto dello sport di Demonte la Banda Musicale Demunteisa terrà il concerto “Un viaggio tra le stelle”. Info: lademunteisa@gmail.com

***

DOGLIANI

MERCATINO DI NATALE

Domenica 8 dicembre 2a edizione del Mercatino di Natale, con hobbisti, artigiani, produttori locali, buon cibo, casa di Babbo Natale e musica natalizia.

***

DRONERO

MERCATINO NATALIZIO

Domenica 8 dicembre tradizionale mercatino in piazza Martiri delle Libertà.

***

ENTRACQUE

MADONNA DAS CUIETTE

Domenica 8 dicembre pranzo presso Piazza "Giustizia e Libertà" ad Entracque, in occasione della Festa dell'Immacolata, dove le famiglie entracquesi rinnovano la tradizione della "Madonna das cuiette". Ingresso libero, pranzo a pagamento. Info: 0171/978 616

***

FOSSANO

MUSICA E PRESEPI

Sabato 7 dicembre musica itinerante in via Roma. Domenica 8 dicembre dalle 14 alle 18 presepe vivente e antichi mestieri presso centro ippoterapico e alle 14.30 corsa dei Babbi Natale. Nel pomeriggio giochi per ragazzi in piazza Vittorio Veneto e dalle 15.30 panettone e cioccolata calda in Largo Eroi. Concerto “Note di Natale” alle 17.30 nella chiesa dei Battuti Bianchi.

***

GOVONE

MAGICO PAESE DI NATALE

Continua il tradizionale Magico Paese di Natale. All’interno del castello reale, grandi e piccini possono incontrare uno straordinario Santa Claus, sorridente e disponibile. Un viaggio fantastico nel regno dei sogni e della fantasia, corredato dal ricco Mercatino di Natale di Asti. Info: info@magicopaesedinatale.com

***

LIMONE PIEMONTE

EVENTI DELLA STAGIONE INVERNALE

Sabato 7 e domenica 8 dicembre, dalle 9 alle 20, nelle vie del centro, mercatino organizzato in collaborazione con l’associazione “La Luna Piemonte 2024 ACSI”. Lungo il percorso saranno allestiti punti ristoro per sfiziose pause gastronomiche.

Sabato 7 dicembre, alle 17, nei locali dell’ex Banca Popolare di Novara, in via Roma 5c, si terrà l’inaugurazione della mostra “Sic et simpliciter”, dedicata ai lavori di Ugo Nespolo. Orari: dal venerdì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Alle 18.15, in Piazza del Municipio, accensione del grande pino addobbato e l’accompagnamento dei canti di Natale dei bambini, a cui seguirà lo spettacolo di tanti Babbi Natale che scaleranno il campanile.

Domenica 8 dicembre escursione/ciaspolata verso il Monte Vecchio, itinerario ad anello con 450 metri di dislivello, 5 ore. È necessario essere muniti di pranzo al sacco. Info e prenotazioni: 349 47 19 727 - moni.dalmasso@libero.it. Info: Ufficio Turistico di Limone: 0171 925281 - www.limoneturismo.it

***

MANGO

MOSTRA E PRESEPE DI LUCI

Domenica 8 dicembre alle ore 16 apertura della mostra "Cinema di carta - Italia vs Francia cugini in celluloide" presso il castello dei Marchesi di Busca, locandine e manifesti di cinema. Alle ore 17 accensione del Presepe di luci, installazioni luminose tra le vie e le colline del paese. Info: 368 78 46 901.

***

MONDOVÌ

NOM’INDOSSO

Sabato 7 dicembre, alle ore 16, in piazza dei Giardini, spettacolo di circo contemporaneo al femminile del collettivo Binario Zero,”Nom’indosso”, ispirato dalle donne nelle opere di Giacomo Puccini.

***

MONFORTE D’ALBA

SI ACCENDE L’ALBERO

Sabato 7 dicembre alle ore 20.30 in piazza Umberto I, accensione dell’albero di Natale. Seguiranno vin brulè, the e panettone offerti dal Gruppo Alpini e dall’associazione genitori.

***

MONTÀ

UNA MONTAGNA DI MAGIA

Domenica 8 dicembre, 3a edizione di “Natale a Montà d’Alba”, a cura dell’Associazione Commercianti di Montà. Nelle vie e nelle piazze di Montà dalle ore 9.30 alle 18.30.

Alle ore 10, mini ottoni street band, dalle ore 10 alle 12 Trucca bimbi e alle ore 11.30 “Gran polenta e agnolotti”. Alle ore 14 sfilata dei Babbi Natale motociclisti, dalle ore 14.30 alle 17.30 Giochi in legno e Spettacolo dei mangiafuoco. Dalle ore 17.30 Aperitivo con DJ set.

MONTÀ

RADUNO (DIS)ORGANIZZATO

Domenica 8 dicembre, 7a edizione del “8.12 Raduno (Dis)Organizzato degli amanti della mountain bike, del gravel e dell’hiking”, sui Sentieri tra le Rocche, con ritrovo e partenza dal Centro Outdoor “Valle delle Rocche” di località San Grato. Ritrovo dalle ore 9, per la colazione offerta dagli organizzatori, con the caldo, biscotti e torte. Alle ore 10 ci sarà la possibilità di prendere parte a due tour collettivi in bicicletta, con tracce GPX, in MTB e ebike, tour di circa 30 km con difficoltà tecnica medio-alta, o con bici GRAVEL di circa 50 km con difficoltà media. Alle ore 10.30 camminata guidata con Trekking with Lo, accompagnati dalla guida abilitata. Al rientro dei tour, verso le ore 14, tutti i partecipanti potranno usufruire dell’area attrezzata per il pranzo.

Info: https://www.ecomuseodellerocche.it/it/

***

MONTEU ROERO

LA LINGUA PIEMONTESE TIPICA DEL ROERO

Sabato 7 dicembre alle ore 17, nella chiesa parrocchiale di San Nicolao, concerto di Natale “Nadal D’Oc” con il duo occitano Cuba Libre e la collaborazione della scuola primaria di Monteu Roero. Ingresso libero.

Domenica 8 dicembre dalle ore 10 alle 18 visite guidate al Castello medievale, alla Chiesa parrocchiale di San Nicolao ed alla Confraternita di San Bernardino, attività per bambini, truccabimbi, mercatino. Info: https://belmonteu.it/

***

NIELLA TANARO

MERCATINI

Domenica 8 dicembre, per tutta la giornata, si terrà il Mercatino di Natale. Ci saranno addobbi di Natale, prodotti tipici, giochi per bambini, caldarroste, vin brulé e dolci natalizi. Info: 0174/226102.

***

ORMEA

ARTIGIANATO CHE PASSIONE

Domenica 8 dicembre, dalle ore 9 alle 19, torna ad Ormea la manifestazione “Artigianato, che passione!” Appuntamento con il mercatino dell'artigianato e dei prodotti tipici lungo le vie del centro storico. Ingresso libero. Info: turismo@comune.ormea.cn.it

***

PEVERAGNO

MERCATINI BABBOWALK E ALBERO

Domenica 8 dicembre, dalle 14 con la partenza della prima edizione della Babbowalk, cominciano gli eventi prenatalizi. Mercatino e distribuzione caldarroste, vin brulè, cioccolato e dolci. Esibizione majorettes e alle 17.30 accensione albero in piazza Toselli.

***

PIOZZO

MERCATINO DI NATALE

Domenica 8 dicembre a Piozzo torna il Mercatino di Natale, con idee regalo e strenne natalizie nel centro storico del piccolo paese alle porte delle Langhe. I visitatori potranno assaporare specialità locali, prelibatezze natalizie e gustare muffin alla zucca, cioccolata calda, vin brulè e la polenta preparata dal Gruppo Alpini di Piozzo. Nella casetta di Babbo Natale, i più piccoli potranno lasciare la loro letterina e scattare una fotografia insieme e alle 17 l’accensione albero di Natale, con lettura di una fiaba natalizia, in collaborazione con la biblioteca di Piozzo. Ingresso libero.

Info: Facebook @fierazucca Instagram@fieradellazucca www.nataleapiozzo.it, info@nataleapiozzo.it.

***

PONTECHIANALE

IL NATALE ARRIVA A PONTE

Sabato 7 dicembre, alle ore 15, giochi e laboratori natalizi, alle ore 17 Canti natalizi alla chiesa di San Pietro in Vincoli e accensione dell’albero di Natale in piazza Santa Caterina, con vin brulé e canti. Domenica 8 dicembre alle ore 15.30 Babbo Natale all’Ufficio Turistico in piazza Santa Caterina. Info: prolocopontechianale18@gmail.com

***

PRATONEVOSO

ANNA IN CONCERTO

Sabato 7 dicembre si inaugura l'inverno con il concerto di Anna, giovane rapper che ha conquistato le classifiche italiane. Dalle 17 animazione in Conca, con le scuole di sci, a seguire aperitivo al Borgo Stalle Lunghe, sci notturno dalle 20 Alle 24, e dalle 21 inizio dello show. Ingresso gratuito. Info: https://pratonevoso.com/open-season/

***

RIFREDDO

IMMACOLATA A RIFREDDO

Domenica 8 dicembre dalle ore 15.30, tanti giochi e laboratori per bambini, lettura animata e foto con Babbo Natale nel salone parrocchiale. A seguire cioccolata calda e merenda per tutti. Alle ore 18 accensione luminarie e albero di Natale in Piazza della Vittoria. Aperta anche la "Casetta degli Elfi" per imbucare la letterina per Babbo Natale. Info: info@comune.rifreddo.cn.it

***

RITTANA

BABBATA NATALIZIA

Sabato 7 dicembre pedalata goliardica natalizia presso lo Yeti Yrail del Bike park Tajaré. Ritrovo alle ore 13 a Rittana in maschera per poi partire per il giro pedalato verso il “pertus del Culet”. Discesa scaglionata sullo Yeti Trail con la possibilità di aderire alla gara goliardica relativa al gruppo Strava. Ritorno a Rittana con aperitivo (a pagamento) e mini lotteria con gadget offerti da “La Ciclovia Bike”. In caso di maltempo o se il tracciato non sarà percorribile in sicurezza, l'evento sarà annullato. Attività gratuita. Info: https://tajare.it/

***

ROCCAVIONE

LA ROCCA ILLUMINATA

Sabato 7 dicembre, a Roccavione si dà inizio alle festività natalizie, con tanti eventi per le vie del paese e presso il Centro Polifunzionale. Tra i tanti, alle ore 15 per le vie del paese

Babbo Natale in Carrozza, Mercatini Di Natale, accensione delle luminarie per le vie del paese.

Info: 0171/767108 - prolocoroccavione@gmail.com

ROCCAVIONE

GNOCCHI

Sabato 7 dicembre, partire dalle ore 10 sarà possibile partecipare ad un laboratorio per imparare a preparare dei gustosi gnocchi. La quota di partecipazione sarà devoluta totalmente alla Cooperativa Momo per sviluppare e portare avanti nuovi progetti. La sera, dalle ore 19.30, in bocciofila, cena a base di gnocchi. A seguire elezione di Mister Gnocco 2024 e concerto gratuito dei Cecilia Mon Amour. Info: prolocoroccavione@gmail.com

***

RODDI

ACCENSIONE ALBERO SCALDACUORE

Domenica 8 dicembre alle ore 17 accensione dell’Albero della Solidarietà, in simultanea con Palermo, grazie al progetto Scaldacuore. Panettone e vin brulè offerto dal Gruppo Alpini. Alle 15 inaugurazione del presepe.

RODDI

PRANZO E VISITA CASTELLO

Domenica 8 dicembre, in occasione della Fiera Internazionale del Tartufo d'Alba, visite guidate del Castello di Roddi che culmineranno in suggestivi pranzi della tradizione presso la pertinenza del maniero. Visita guidata a scelta alle ore 11.30 o alle ore 14.30. Pranzo alle ore 12.30. Info: https://www.fieradeltartufo.org/categorie-eventi/visita-e-pranzo-al-castello-di-roddi/

***

SALUZZO

MERCATINI DEL MARCHESATO

Domenica 8 dicembre nel Marchesato di Saluzzo, per tutta la giornata, bancarelle di artigianato locale con tantissime idee regalo. Info: https://fondazionebertoni.it/

***

SANTA VITTORIA D’ALBA

PRONTI VIA … È NATALE

Domenica 8 dicembre, alle ore 14.30 in piazza Europa a Cinzano, danza con “Il sole a mezzanotte”, cioccolata calda e consegna letterine a Babbo Natale. Alle ore 16 in piazza Marone, presepi meccanici ed esposizione modelli brick e mattoncini. Coro di Santa Vittoria. Vin brulè offerto dal Gruppo Alpini. Alle ore 17 in piazza Bertero “Mercatino dei produttori di Santa Vittoria in esposizione” con zabaglione, biscotti, pane e Nutella offerti dalla Pro Loco.

SANTA VITTORIA D’ALBA

NATALE CON L’ALBERO - FESTA ITINERANTE

Domenica 8 dicembre festa itinerante, con tragitto a piedi di 8 km e partenza alle ore 14.15 da Cinzano. Info: Pro Loco Santa Vittoria - https://www.naturaltrek.it/home/

***

SAVIGLIANO

ASPETTANDO NATALE AL MUSEO

Sabato 7 dicembre alle ore 15, il Museo Ferroviario Piemontese di Savigliano apre le sue porte a tutte le bambine e i bambini per visite guidate e corsetta sul trenino, a seguire laboratorio creativo e tema natalizio. Età consigliata 3-10 anni, ingresso 7€ sia adulti che bambini. Prenotazione obbligatoria. Info: 348 78 32 848.

***

VERDUNO

MERCATINI PANETTONE E CIOCCOLATA CALDA

Domenica 8 dicembre mercatino, animazione per i più piccoli e dalle 15 Babbo Natale distribuirà i regali ai bambini. Panettone e cioccolata calda in centro. Presepe multietnico nelle cantine comunali.

***

VICOFORTE

CONCERTO CANAVEISAN BRASS

Domenica 8 dicembre, alle ore 16, nella Basilica del Santuario, concerto del quartetto di ottoni “Canaveisan Brass”. Info: comunicazione@santuariodivicoforte.it

***

VILLAFALLETTO

STELLE DI NATALE

Sabato 7 e domenica 8 dicembre, sul sagrato della chiesa parrocchiale vendita Stelle di Natale in favore dell’AIL (Associazione Italiana lotta alle leucemie). Il giorno dell’Immacolata verrà impartita una speciale benedizione alle mamme in attesa.

***

VINADIO - PIETRAPORZIO

ACCENDIAMO L’ALBERO

Sabato 7 dicembre, a Pietraporzio alle ore 17.30, e a Vinadio alle 20.30 saranno accesi gli alberi di Natale. Distribuzione vin brulè e panettone con musiche e canti.