Castelletto di Busca, sette mongolfiere in volo al cospetto del Monviso [VIDEO]

Ripartono i I voli in mongolfiera a cospetto del Monviso, in un connubio educational e solidarietà con il denominatore comune del battito d’ali, con ben 7 mongolfiere.

Dopo l'appuntamento di stamattina a Castelletto di Busca, meteo permettendo l'appuntamento è per domani, domenica 8 dal Parco Museo dell’Ingenio a Busca.

Organizzata da Datameteo Educational, con il patrocinio della Regione Piemonte, del Comune d Busca, di Terres Monviso e Assoimprese Busca il 7 e l’8 Dicembre potrete volare o regalare un volo in mongolfiera a cospetto del Monviso, mangiare il piatto coniato per l’occasione: gli gnocchi mongolfiera o salutare con il naso all’insù le ben 9 mongolfiere attese, di cui 4, meteo permettendo arriveranno dall’estero ( una dalla Svizzera e tre dall’Inghilterra) ,per partecipare con i loro colori a questa festa che vedrà Santa protagonista.

Vedremo i loro colori sgargianti decollare dal prato appositamente allestito in frazione Castelletto di Busca oppure dalla splendida location del Parco Museo dell’Ingenio

Domenica 8 Dicembre alle 11,30 in Piazza Fratelli Mariano potremo ammirare Santa dispensare dalla “sua cesta” fotografie, saluti e caramelle a tutti i bambini e salutare con tutti noi i capitani del vento con le loro mongolfiere invitandoli a ritornare a Busca come graditi ospiti e turisti.

Interverrà al saluto il sindaco Ezio Donadio e l’assessore alla montagna della regione Piemonte Marco Gallo che tanto stanno lavorando per la città e il territorio anche in chiave turistica

Non da ultimo giova ricordare l’aspetto solidale dell’evento che ci permette di supportare la Onlus Una Mano per i Bambini che gestisce la scuola della Gioia nelle Filippine a Manila, nel quartiere di Tondo questo anno purtroppo flagellata da 4 devastanti tifoni tropicali che ne hanno danneggiato la struttura.

Naturalmente le sorprese non sono finite ad iniziare da quelle che vi aspetteranno il 15 Dicembre