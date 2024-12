Giornata Internazionale della Montagna, due importanti appuntamenti a Frabosa Soprana e Sottana

Si svolgeranno la prossima settimana gli eventi istituzionali per la Giornata internazionale della Montagna, organizzati dal Dipartimento Affari Regionali e Autonomie in due diverse occasioni.

Il primo appuntamento è previsto a Roma mercoledì 11 dicembre, poi il 13 e 14 dicembre con eventi a Frabosa Soprana e Frabosa Sottana, nel cuneese.

“Questi due momenti saranno l’occasione migliore per celebrare adeguatamente la Giornata internazionale della montagna. Una vetrina sulle potenzialità di questi territori e sulle iniziative che si possono mettere in campo per valorizzarli, come Governo e non solo” - ha dichiarato il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli.

Il programma completo della due giorni di Frabosa nell'allegato QUI SOTTO