Limone Piemonte presenta la stagione invernale 2024/2025

Sabato 14 dicembre alle 18.45 sulla piazza del Comune in pieno centro a Limone Piemonte, sarà presentata la stagione invernale 2024/2025.

A presentare l'evento la giornalista di Sky Sport Eleonora Cottarelli, con un programma ed un parterre davvero d'eccezione.

Dopo i saluti del sindaco, Massimo Riberi, si alterneranno sul palco anche Antonella Zanotti, Amministratore Delegato società LIFT Spa, Maria Rosa Quario, ex atleta della “Valanga Rosa”, Edoardo Saracco, Campione del mondo jr in combinata a squadre, Stefano Dalmasso, allenatore con alle spalle una lunga carriera nello sci alpino ad alto livello (è stato Dirigente tecnico delle Nazionali Italiana femminile e Francese maschile), Roberto Saracco, ex allenatore della Nazionale Italiana maschile di Gigante, Vitantonio Liuzzi, ex pilota di Formula 1 e Commissario FIA, Tetsuya Harada, pilota giapponese di motociclismo e campione del mondo nella classe 250 nel 1993, Luca Filippi, ex pilota di IndyCar e di GP2, Alessandro Gino, pilota di rally e titolare dell’omonima concessionaria auto, Mauro Bernardi, presidente ATL del Cuneese e Direttore Generale AC Cuneo 1905 Olmo, Mario Castellino, presidente onorario AC Cuneo 1905 Olmo e main sponsor Volley Busca ed infine Gabriele Costamagna, presidente del Cuneo Volley.