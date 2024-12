Savigliano: per la Giornata Nazionale dello Spazio arriva “Tra cielo e terra”

A seguito della Giornata Nazionale dello Spazio, che ogni anno cade il 16 dicembre a ricordo dell’inizio dell’avventura italiana nello spazio, con il lancio la sera del 15 dicembre del 1964 del satellite San Marco, e in occasione dei 60 anni dal lancio, che permise all’Italia di essere il terzo, fra il ristretto numero dei paesi in grado di superare l’atmosfera terrestre, martedì 17 dicembre è in programma l’evento “Tra Cielo e Terra”

Un appuntamento organizzato dal Centro di Turismo Escursionistico di Savigliano, l’osservatorio astronomico BSA, il Circolo Amici della Sanità e l’associazione Attività e Cultura per Savigliano OdV con la collaborazione dell’assessorato alla Cultura del Comune di Savigliano e nell’ambito delle iniziative Myra Experience.

Il ritrovo è alle 18, davanti al santuario della Sanità, con la successiva visita accompagnata al museo degli ex voto, grazie ai volontari di Attività e Cultura per Savigliano.

Alle 19 marenda sinoira, preparata dal Circolo Amici della Sanità, al prezzo convenzionato di 12 euro (prenotazione entro domenica 15 dicembre al 340.9009991)

Alle 20.30 è in programma una conferenza sulla storia delle esplorazioni spaziali e le sfide extra atmosferiche, tenuta dall’astrofilo saviglianese Roberto Bonamico.

«La partecipazione – spiegano gli organizzatori – è gratuita e libera. Saranno consegnati utili omaggi ai partecipanti all’intero evento. Fra questi la nuova cartina del “Sentiero sul Maira: la voce lenta del cielo e delle stagioni” e il materiale necessario a costruire un planisfero “fai da te” per riconoscere le stelle».

L’iniziativa sarà concentrata nei locali limitrofi al Santuario della Sanità, in regione Pasco Rondello, dove nell’anno 1613 un contadino eresse un pilone a riconoscenza della Madonna, a cui fece seguito la costruzione della chiesa, intorno al 1750, dove c’è una mostra permanente di tavolette votive.

La conferenza serale sarà tenuta da Roberto Bonamico, astrofilo e ideatore dell’osservatorio astronomico BSA, che il 21 giugno 2023, giorno del solstizio d’estate, ha avuto assegnati il proprio nome e cognome a un asteroide (il n° 28772). Questo per i meriti nella ricerca su questi corpi: è successo a Flagstaff, in Arizona, durante un convegno annuale ACM (Asteroids, Comets Meteors Conference) dello IAU (International Astronomical Union) che è anche l'unica autorità riconosciuta a livello internazionale per dare designazioni e nomi ai corpi celesti e alle loro caratteristiche.

«Vi aspettiamo numerosi – concludono gli organizzatori –. Per ulteriori informazioni e prenotazioni della cena, chiamare 340.9009991, Centro Turismo Escursionistico di Savigliano».