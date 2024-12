Vicoforte, dalla Regione un contributo per la messa in sicurezza delle strade

Soddisfazione dell’Amministrazione comunale per la comunicazione ricevuta dalla Regione Piemonte a fronte della richiesta di contributo di oltre 119/mila euro per cofinanziare il progetto di 181/mila euro di messa in sicurezza di tratti stradali. Gli interventi interessano soprattutto Via Moline per la realizzazione di scogliere in alcuni tratti e successiva bitumatura in alcuni altre parti di strada, di segnaletica orizzontale e verticale appropriata e posa di ulteriori barriere stradali. Un altro intervento è previsto in via Biella con la sostituzione della barriera stradale esistente e l’implementazione della segnaletica.

"In generale - commenta il sindaco, Gian Pietro Gasco - l’importanza dei contributi ricevuti è evidente perché consentono di cofinanziare opere pubbliche che da soli è difficile realizzare. Proseguiremo sulla via intrapresa di redigere progetti e richiedere contributi statali e regionali che consentano di intervenire in vari ambiti operativi, da quelli più ordinari, quali possono essere manifestazioni e piccoli interventi, a quelli più significativi relativi a costose opere pubbliche".

Il progetto esecutivo sarà approvato entro fine anno per poter effettuare i lavori nel 2025, anno in cui inizieranno anche i lavori per la messa in sicurezza, sempre a Moline, del torrente Corsaglia, grazie al contributo di 300/mila euro richiesto dalla precedente Amministrazione comunale e reso progetto esecutivo da quella attuale.