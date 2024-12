Si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Cuneo, nella mattinata odierna (attorno alle 10,30), in seguito ad un incendio divampato in una casa a due piani in viale Federico Mistral.

Sul posto tre automezzi dei pompieri oltre al 118: fortunatamente non si registrano feriti o ustionati.

L'incendio è stato domato. Restano da individuare le cause che hanno scatenato le fiamme oltre alla valutazione dei danni, trattandosi di un'abitazione privata.