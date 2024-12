Rifondazione Comunista Cuneo: è Fabio Panero il nuovo segretario del circolo

Nel pomeriggio di sabato 7 dicembre si è svolto il XII congresso del circolo di Rifondazione Comunista di Cuneo. Dopo un importante dibattito per decidere la linea che il partito dovrà tenere nei prossimi anni, si è votato il segretario del circolo. All'unanimità è stato scelto Fabio Panero, già segretario provinciale e regionale del PRC, oltreché consigliere comunale della città capoluogo.

"Il lavoro da fare è tanto - dichiara Panero - dobbiamo rimboccarci le maniche e valorizzare le positive esperienze che abbiamo fatto in questi anni, a partire dalle relazioni con i soggetti che con noi condividono gli spazi del circolo "Rosa Luxemburg", al mondo civico-politico di Cuneo per i Beni Comuni e sapendoci aprire ai giovani e a chi non si sente rappresentato dal partito unico della guerra".