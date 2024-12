Bra, Natale di solidarietà per l’associazione “Noi come Te - donne operate al seno”

"Noi come Te” all’ultima passeggiata in rosa

Dopo il successo della passeggiata in rosa per le vie di Bra nel mese della prevenzione contro il tumore al seno e il mercatino in viale Risorgimento in programma il 14 e 15 dicembre, l’associazione “Noi come Te” mette in calendario una nuova iniziativa a sfondo benefico.

“Un trucco per stare meglio” è il titolo dell’appuntamento in preparazione al Natale che si inserisce nell’ambito del progetto “Noi come Adelaide” e in cui si propone un laboratorio gratuito di make-up per donne affette da patologia oncologica.

In tal modo si mette in luce l’importanza di aiutare le donne in questa importante fase della loro vita, offrendo un’opportunità di benessere fisico e psicologico che amplia gli effetti della terapia tradizionale, attraverso una rete di solidarietà che va oltre le mura dell’ospedale.

Quindi, tutte all’appello martedì 17 dicembre dalle 15.30, presso la sede in piazza Valfrè, Casa delle associazioni, a Bra. Ogni partecipante oncologica avrà un regalo speciale offerto dalla ditta Barò.

Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 331/7493136. E ricordatevi: anche sotto Natale la prevenzione non si ferma.