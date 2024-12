Feste in musica al Teatro Politeama di Bra

Grande musica al Teatro Politeama Boglione di Bra. In questo ultimo scorcio di anno, la stagione teatrale 2024/25 offre infatti un doppio appuntamento musicale.

Si comincia domenica 22 dicembre 2024 alle 21 con il Concerto di Natale tenuto dal Coro da camera di Torino diretto da Dario Tabbia. Nato nel 2008 su iniziativa del suo direttore con l’obiettivo di formare uno strumento di valorizzazione del repertorio polifonico meno conosciuto, il coro ha tenuto concerti all’interno di importanti festival musicali, fra i quali MiTo Settembre Musica e Unione Musicale di Torino, Piemonte in Musica, Musici di Santa Pelagia, Teatro Bibiena di Mantova, Festival della Via Francigena e Ruvo Coro festival, con un repertorio che spazia dal Rinascimento al XX secolo. Nel 2017 è finalista al Grand Prix del prestigioso Concorso Internazionale di Maribor dove gli viene assegnato un premio speciale. Nel 2019 al Concorso nazionale di Vittorio Veneto vince tre primi premi, due premi speciali e il Gran Premio “Efrem Casagrande”. Nel 2023 al 71° Concorso Polifonico Internazionale “Guido d’ Arezzo” vince tre primi premi e il prestigioso “Gran Premio Città di Arezzo”.

Si tratta di un appuntamento fuori abbonamento che l’Amministrazione comunale offre gratuitamente a tutti gli appassionati, andato già sold out.

Lunedì 30 dicembre (ore 21) sarà invece la volta del Concerto di Capodanno della Banda musicale “Giuseppe Verdi” di Bra, impegnato nel Gran Galà delle Operette. Si tratta di uno spettacolo che ha come tema le più belle melodie tratte dal mondo dell’operetta. La Banda Musicale “G. Verdi” diretta dal Maestro Enea Tonetti, la soprano Anna Delfino, il tenore Mattia Pelosi, accompagnati dalla narrazione dell’attore Andrea Benfante, condurranno gli spettatori nell’atmosfera un po’ retrò dei favolosi anni della Belle Epoque. Le più belle arie e gli sketch più divertenti faranno da leit motive per una serata divertente dove non mancheranno partecipazione e coinvolgimento.

Anche in questo caso, si tratta di un appuntamento fuori abbonamento. I biglietti singoli per lo spettacolo sono in vendita al costo di 15 euro. È possibile acquistarli di persona tutti i lunedì dalle 16 alle 19 presso il botteghino del Teatro Politeama, in piazza Carlo Alberto. Si ricorda che non sono consentiti pagamenti in contanti. I biglietti sono acquistabili anche attraverso il sito www.ticket.it.

Il nuovo anno si aprirà invece con un nuovo spettacolo in prosa, “Donne in pericolo” di Wendy Macleod, diretto da Enrico Maria Lamanna. Una commedia frizzante e irresistibilmente divertente che può contare su un trio di protagoniste eccezionali, Vittoria Belvedere, Benedicta Boccoli e Debora Caprioglio, un omaggio alla determinazione e alla capacità delle donne di fare squadra, in una serie di eventi che vi terranno col fiato sospeso.

Tutti i titoli della nuova stagione del teatro Politeama Boglione si trovano sul sito www.turismoinbra.it. Maggiori informazioni all’Ufficio Cultura e Manifestazioni del Comune di Bra, in piazza Caduti per la Libertà 20, chiamando il numero 0172.430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.