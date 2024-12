Biraghi punta sull’innovazione green: la nuova confezione del Gorgonzola DOP Selezione 200g utilizza per vassoio e cupola plastica 100% riciclata

Nata nel 1934 a Cavallermaggiore (CN), l’azienda Biraghi rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per tutto il settore lattiero caseario italiano. In primo luogo, perché garanzia di bontà e di qualità. Poi, perché promotrice di valori importanti come il rispetto delle tradizioni, del territorio e, più in generale, dell’ambiente che ci circonda.

Uno dei prodotti storici della Biraghi SpA è il Gorgonzola DOP che, nel tempo, è diventato anche il protagonista dell’omonima Sagra che si svolge proprio a Cavallermaggiore e attrae ogni anno migliaia di turisti amanti dell’erborinato.

Il Gorgonzola DOP rappresenta una tradizione che fa storia da diversi decenni e che, grazie all’ottimo apporto del sistema produttivo agricolo locale, permette a Biraghi di portare sulle tavole degli italiani un prodotto ideale per soddisfare ogni tipo di palato. I suoi segreti, che lo rendono così buono e genuino, sono la filiera corta (il latte utilizzato è prodotto esclusivamente in provincia di Cuneo) e i numerosi controlli qualitativi a cui viene sottoposto. L’attenzione al processo produttivo di Biraghi, che in questo caso esalta sia la cremosità che il gusto del Gorgonzola, ha infatti permesso di ottenere una qualità elevata su tutta la gamma di prodotti offerta dell’azienda.

Siccome i prodotti di Biraghi si distinguono per la loro spiccata versatilità, la confezione del Gorgonzola DOP Selezione 200g continua a mantenere tutti quanti gli elementi dall’alto contenuto di servizio per il consumatore: il comodo vassoio per portare in tavola la fetta di formaggio senza crosta laterale e il coperchio salva-freschezza che permette di conservare il prodotto in frigorifero fino a 7 giorni dopo l’apertura.

Ora, però, il nuovo pack ha anche una connotazione green: il vassoio e la cupola che funge da coperchio - che continuano a mantenere ovviamente intatta la conservabilità del prodotto e le sue caratteristiche organolettiche - sono realizzati con l’utilizzo di plastica 100% riciclata.

Inoltre, per l’intera confezione viene utilizzato il 20% in meno di plastica rispetto al pack precedente.

“In Biraghi, da sempre, cerchiamo continuamente l’innovazione per offrire ai nostri consumatori i prodotti che desiderano nelle confezioni più adatte, che siano anche dall’alto contenuto di servizio” - commenta Daniele Di Palma, Direttore Marketing di Biraghi S.p.A. - “In questa occasione, abbiamo voluto utilizzare un packaging innovativo per il Gorgonzola DOP per diminuire la plastica utilizzata e per rilanciare la necessità del riciclo da parte di tutti."

A PROPOSITO DI BIRAGHI

Biraghi Spa, fondata nel 1934, sostiene da sempre la filiera di produzione italiana: raccoglie e lavora circa 465.000 litri di latte al giorno, per un totale di 170 milioni di litri l’anno. Negli stabilimenti di Cavallermaggiore avvengono tutti i processi di raccolta e lavorazione del latte, producendo formaggi e prodotti lattiero caseari senza conservanti: circa 320.000 forme di Gran Biraghi l’anno e circa 200.000 forme di Gorgonzola DOP, oltre a Ricotta e Burro. Dal 2023, è Official Partner delle Nazionali Italiane di Calcio.