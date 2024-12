A Montà “Una Montàgna di Magia” promossa dall'associazione dei commercianti

Anche per quest’anno il Natale a Montà vede un susseguirsi di eventi ed appuntamenti. Domenica 8 dicembre si è svolta la prima delle due puntate di “Una Montàgna di Magia”, che si ripeterà ancora la prossima domenica 15 dicembre. Si tratta di un evento organizzato dalla neonata associazione Commercianti di Montà, che ha animato le vie centrali del paese, con un mercatino di Natale con 40 banchetti, che si sono aggiunti ai banchi del ricchissimo mercato domenicale di Montà.

Le tante attività commerciali ed artigianali del paese sono state aperte per tutta la giornata ed hanno reso “magica” l’atmosfera natalizia montatese, impreziosita inoltre, dagli intrattenimenti per grandi e piccini, dallo spettacolo dei mangiafuoco, dagli appuntamenti gastronomici e momenti musicali itineranti. Evento compartecipato anche da tante altre associazioni ed organizzazioni del paese che come ogni anno vedono nel Natale l’occasione per ritrovarsi uniti e scambiarsi gli auguri in tanti appuntamenti divertenti e curati al meglio.

Domenica ha visto ripetersi anche il “Raduno Disorganizzato” “8.12 MTB, gravel and hiking”, organizzato dai ragazzi del Centro Outdoor di Montà e dall’Ecomuseo delle Rocche del Roero e giunto alla 7a edizione. Circa una settantina di bikers in mtb e gravel per un appuntamento sulle due ruote che oramai è diventato un classico di fine anno. Una trentina di partecipanti invece per il trek guidato da Loredana Almondo di Trekking with Lo, accompagnatrice naturalistica montatese, sul Sentiero del Lupo.

Nella stessa location, il Centro Outdoor, al rientro dei ciclisti e dei camminatori si è festeggiato con vin brulè, castagnata e tè caldo.

Domenica 15 dicembre l’appuntamento va alla seconda data di “Una Montàgna di Magia” per proporre al pubblico altri mercatini nella via centrale, animazioni, musica con il Coro Lalaguys, appuntamenti gastronomici, giochi in legno per i più piccoli, balli occitani dal vivo con il Trio Brio, giocoliere e mago Bingo con l’associazione AMOntà, mangiafuoco, la sfilata dei Babbi Natale in vespa, truccabimbi e le attività del paese aperte no stop per tutta la giornata.

Domenica 22 dicembre, alle ore 21, si terrà il tradizionale e sempre emozionante concerto della Banda Musicale La Montatese: “Natale in Ottoni”. Quest’anno l’evento sarà nel salone, inaugurato da poco, posto sotto la parrocchiale di Sant’ Antonio Abate.