Elezioni RSU in Granda: per FLAI Cgil grandi risultati e nuovi traguardi da raggiungere

La FLAI CGIL di Cuneo è orgogliosa di celebrare i risultati ottenuti nelle recenti elezioni RSU, che ci confermano come punto di riferimento per i lavoratori e le lavoratrici del settore agroalimentare. Abbiamo conquistato la maggioranza dei voti in aziende di rilievo come Giordano Vini (gruppo I.W.B), Acqua Lurisia (gruppo Coca Cola), Fattorie Osella (gruppo Mondelez) e ARAP (Associazione Regionale Allevatori del Piemonte e Liguria). Inoltre, siamo fieri di aver confermato la nostra RSU storica in Colussi, consolidando la nostra presenza e il nostro impegno a supporto dei lavoratori.

Un risultato particolarmente significativo è stato raggiunto in Panealba, dove è evidente che non esiste un vantaggio reale perché, per uno scarto di 0,74% (un solo voto di differenza) non abbiamo eletto la maggioranza delle RSU. Complimenti al nostro delegato, Mirel Minea, che ha ottenuto quasi il 25% dei voti e quindi la maggioranza assoluta come voti di preferenza!

Desideriamo evidenziare che è stato grazie all'impegno della FLAI CGIL che il processo democratico è stato portato avanti con successo, consentendo ai dipendenti di Panealba di esprimere la propria voce. Le prime elezioni RSU nella storia dell’azienda si sono svolte il 3 e 4 dicembre 2024, offrendo ai lavoratori e alle lavoratrici la possibilità di eleggere i propri rappresentanti. Questo risultato rappresenta un importante passo avanti nella rappresentanza e nella partecipazione attiva dei dipendenti. Siamo particolarmente soddisfatti della significativa componente femminile tra le RSU elette. Questo traguardo testimonia l’impegno della FLAI CGIL nel garantire anche equilibrio di genere. Le nostre delegate e i nostri delegati saranno il fulcro delle prossime battaglie, affrontando con determinazione le sfide future.

Vogliamo congratularci con tutte le RSU confermate e neoelette, che rappresentano il cuore del nostro impegno: Alessandra Costamagna, Pietrina Patanè, Loredana Settime, Federico Neri, Mirel Minai, Andrea Viglione, Luciano Camperi, Marco Magnaldo, Marco Basso, Alessia Golè e Matteo Minero. A tutte e tutti auguriamo buon lavoro, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro, garantire la sicurezza e rafforzare la dignità nelle aziende. Un ringraziamento speciale va a tutte le lavoratrici e i lavoratori che ci hanno dato fiducia, partecipando al voto con entusiasmo. Un sentito grazie va anche a ogni candidato nelle nostre liste, che ha scelto di mettersi in gioco con coraggio e determinazione.

Il nostro impegno continua

Negli ultimi mesi, la CGIL è stata protagonista di importanti battaglie, l’ultima con lo sciopero generale del 29 novembre 2024, che ha visto le piazze di tutta Italia colorarsi delle nostre bandiere rosse. Nelle aziende cuneesi abbiamo lavorato per migliorare le condizioni di lavoro, rinnovato contratti integrativi e stabilizzare i contratti in somministrazione, e continueremo a farlo con la stessa determinazione e passione. Con i risultati ottenuti, guardiamo al futuro con fermezza, pronti a lottare ogni giorno al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori. Questa caratteristica di solidarietà e impegno collettivo è ciò che ci distingue.

La FLAI CGIL sarà sempre al fianco dei lavoratori, difendendo non solo il lavoro, ma anche i diritti e la dignità di ciascun lavoratore. Insieme, continueremo a lottare per un futuro equo e sostenibile per tutti.