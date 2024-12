La Città di Mondovì al fianco delle iniziative culturali: domanda di contributo entro il 18 dicembre

Nell’ottica di rafforzare l’immagine di Mondovì come “Città della Cultura”, anche quest’anno l’Amministrazione comunale ha stanziato un apposito contributo in favore degli eventi, delle attività e delle iniziative in ambito culturale svoltesi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024. Un sostegno concreto agli enti privati cittadini senza finalità di lucro che nell’anno in corso sono riusciti a coinvolgere artisti, spettatori e visitatori e a promuovere così l’intero territorio monregalese a livello provinciale, regionale e nazionale.

"Nonostante l’esiguità delle risorse a nostra disposizione, abbiamo ritenuto necessario erogare anche quest’anno un piccolo contributo in favore del tessuto culturale monregalese, sempre più importante per la società e l’intero territorio - il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessora alla Cultura, Francesca Botto. -La dotazione finanziaria complessiva ammonta a 2.400,00 euro, ma il contributo per ciascuna istanza ritenuta ammissibile rimane pari a 200,00 euro come negli scorsi anni. Una misura forse simbolica nella pratica ma doverosa per etica e filosofia, che si affianca alle altre analoghe misure in favore delle feste patronali e frazionali e degli eventi sportivi, a testimonianza di un’azione amministrativa che intende investire nella comunità e nei suoi protagonisti".

Le domande per accedere al contributo dovranno essere presentate entro le ore 9.00 del 18 dicembre tramite invio alla mail comune.mondovi@postecert.it, utilizzando l’apposito modello A1 disponibile sul sito istituzionale. Maggiori dettagli potranno essere richiesti al Dipartimento Istruzione Cultura Sport Assistenza e Tempo Libero al numero 0174.559269 o al numero 0174.559274 dal martedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00.