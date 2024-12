"La montagna entra in classe": il bando regionale finanzia 23 scuole della provincia di Cuneo

‘La montagna entra in classe’, si chiama così il bando regionale, voluto dall’assessore all’Istruzione e Merito Regione Piemonte, Elena Chiorino, che consente a 23 scuole della Provincia di Cuneo di conoscere attraverso gite ed attività ludico-sportive, le montagne piemontesi.

“La montagna è scuola di vita - dichiara Federica Barbero, consigliere di Fratelli d’Italia in Regione Piemonte -, il bando rappresenta una preziosa occasione formativa per i ragazzi, di entrare in contatto con un ecosistema naturale straordinario.

Le diverse attività che i ragazzi dei 23 istituti della Provincia di Cuneo svolgono - prosegue Barbero - non sono utili solo al loro benessere psico-fisico, ma rappresentano un’esperienza formativa unica e l’opportunità di apprendere valori come il rispetto per l’ambiente ed un corretto e sano stile di vita”.

“Ringrazio l’assessore Chiorino, il sostegno alla montagna passa anche attraverso iniziative positive come questa. Aiutare a crescere in modo corretto e rispettoso dell’ambiente i cittadini del domani, può essere anche un’ottima opportunità di far conoscere, apprezzare ed amare l’inestimabile patrimonio delle montagne piemontesi”, conclude Barbero.