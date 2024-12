L’illusionista “Hyde” presenta a Cuneo lo spettacolo di “cubomagia” con il Cubo di Rubik

Venerdì 27 dicembre alle ore 18 a Cuneo presso l’Auditorium Varco (Via Carlo Pascal 5L), andrà in scena lo spettacolo “Hyde”, nome d’arte di Manuel Paparella, illusionista specializzato in Cubomagia, la magia con il cubo di Rubik, di cui è diventato un vero e proprio punto di riferimento in Italia. L’appuntamento rientra tra gli eventi collaterali alla mostra “50 ANNI DI CUBO. Ernő Rubik e il rompicapo che ha incantato il mondo”, organizzata da CRC Innova e associazione culturale CUADRI, in collaborazione con Spin Master e con il contributo di Fondazione CRC, aperta a Cuneo presso Spazio Inn@vazione fino a domenica 27 aprile 2025.

Il biglietto d’ingresso è gratuito, per questioni organizzative è necessaria la prenotazione del posto dalla pagina web https://crcinnova.it/hyde-spettacolo-di-cubomagia/.

Negli ultimi anni Hyde ha contribuito ad avvicinare i giovani alla galassia dei giochi di logica e i sui canali social sono tra i più seguiti nel mondo degli appassionati di rompicapi, cubi e magia. Già protagonista del 50° anniversario del Cubo di Rubik con una live marathon di 20 giorni su Twitch, durante la quale ha risolto 10.000 cubi di Rubik raccogliendo fondi per associazioni ferraresi impegnate nella ricerca e la cura per l’Alzheimer, durante l’ora di spettacolo a Cuneo, Hyde combinerà abilmente elementi di magia classica con l’oggetto protagonista delle sue imprese: Il Cubo di Rubik. Il cubo verrà risolto magicamente in un modo sempre diverso con uno stile unico e coinvolgente che saprà catturare l’attenzione di grandi e piccoli.

La mostra “50 ANNI DI CUBO. Ernő Rubik e il rompicapo che ha incantato il mondo” sarà aperta al pubblico e visitabile durante il periodo festivo (Spazio Inn@vazione di via Roma 17, a Cuneo) dal martedì al venerdì dalle ore 15,30 alle ore 20 e il sabato e la domenica dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 20. Il 25 dicembre la mostra sarà chiusa e il 1° gennaio sarà aperta solo il pomeriggio, il 26 dicembre e il 6 gennaio osserverà l’orario festivo (9-13 e 15-18).

L’ingresso è libero e gratuito, informazioni su www.crcinnova.it.