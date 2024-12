Per cause in corso di accertamento, un'auto ha abbattutto un palo della segnaletica a Racconigi. L'incidente si è verificato nella notte appena trascorsa, intorno alle 5.30 di sabato 14 dicembre in via Umberto a Racconigi.

Sul posto i vigili del fuoco di Racconigi per la messa in sicurezza. Non sarebbero gravi le condizioni del condudente del mezzo.