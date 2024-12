Care istituzioni, comuni, regioni, ministro dell’istruzione e cittadini come noi,

siamo i genitori delle alunne e degli alunni delle classi 2° A e 2° B della scuola primaria Borgo Pieve di Savigliano, facente parte dell’Istituto comprensivo Papa Giovanni XXIII.

Ci rivolgiamo a tutti voi perché siamo amareggiati, di come nel 2024 sia ancora possibile una così mala organizzazione del sistema scolastico. Oggi, venerdì 13 dicembre, veniamo a conoscenza che l’insegnante di Matematica, Scienze e Geometria dei nostri bambini, verrà assegnata ad un'altra scuola già a partire dalla prossima settimana.

Sappiamo che questo è il percorso che spetta agli insegnanti che diventano di ruolo, dopo aver vinto il concorso, e ci congratuliamo con la “nostra” maestra per il traguardo raggiunto, ma proprio come lei, non comprendiamo la tempistica di questa decisione, il trasferimento nel bel mezzo dell’anno scolastico, ed un preavviso di pochissimi giorni.

Interrompere il percorso formativo a tre mesi dall’inizio dell’anno, è assurdo non solo dal punto di vista scolastico/formativo, ma anche deleterio per quanto concerne la crescita emotiva dei giovani alunni.

Il rapporto che si instaura tra allievo e insegnante, è qualcosa che va coltivato giorno per giorno. La fiducia che si crea tra le parti è una componente fondamentale del percorso di crescita formativo.

Non si può pensare di interrompere questo tipo di relazione dall’oggi al domani, senza provocare danni nella crescita dei bambini.

È assurdo nel 2024 non avere leggi che tutelino insegnanti ed alunni.

Conoscere la precarietà del proprio insegnante, rende tutti consapevoli del rapporto destinato a concludersi, ma l’interruzione pochi giorni prima delle vacanze natalizie, appare insensata e controproducente sotto ogni punto di vista.

Siamo perfettamente consapevoli che queste poche righe non serviranno ad attuare provvedimenti per quanto concerne la situazione delle nostre classi, ma desideriamo espandere la nostra voce, affinché, non solo le istituzioni, ma anche i cittadini, conoscano le falle spropositate che ancora gravano sul nostro sistema di istruzione.

Alla maestra Giorgia giungano le nostre più sentite congratulazioni, ed un forte in bocca al lupo per la nuova esperienza. Sapere che aldilà dell’insegnamento sui banchi, esiste un profondo mondo di empatia e crescita personale, rende ogni genitore fiducioso per il futuro dei propri figli.

Sperando in una futura ed immediata stabilità per i gli alunni e le alunne della 2° A e 2° B, ci auguriamo di trovare sotto i prossimi alberi di Natale più attenzione agli studenti, agli insegnanti ed al mondo della scuola in generale, da cui tanto pretendiamo, ma a cui non forniamo gli strumenti adeguati per essere il futuro all’altezza delle nostre aspettative.

Cordialità,

I genitori delle 2° A e 2° B

Scuola Primaria Savigliano

Istituto Comprensivo Papa Giovanni XXIII