Boves: festa del libro a Madonna dei Boschi, tra incontri e mercatini

Sabato 21 dicembre, la sede APICEUROPA ETS di Madonna dei Boschi a Boves si apre al pubblico per un nuovo appuntamento dedicato ai libri: continua l’attività dell’Associazione per la promozione della lettura e dei libri.

A partire dalla nuova biblioteca, con più di 2000 volumi, l’obiettivo dell’associazione è avvicinare le persone al libro e alla cultura europea in senso lato, non solo attraverso la saggistica, ma anche con la narrativa.

L’evento di sabato 21 dicembre avrà luogo dalle 14.30 alle 17.00: all’interno della sede, si terrà un mercatino di libri usati di qualità, con volumi che, attraverso la narrativa e l’arte, raccontano l’Europa, ma non solo: saranno presenti anche diversi volumi di saggistica, storia e narrativa.

La sede sarà interamente aperta al pubblico; sarà possibile visitare la biblioteca ed entrare in contatto con testi di grande interesse sull’Europa, ma non solo: si potrà anche visitare la mostra di Eurohumour “La sanità in Europa prima del COVID: quando ancora si poteva sorridere…”, attualmente allestita negli spazi della sede. Infine, alle ore 16.00, si svolgerà un incontro con Sergio Costagli, autore del libro “La verità sull’assassinio di Duccio Galimberti ottant’anni dopo”.

L’Autore torna su un tema controverso come la morte di Duccio Galimberti e sui responsabili del suo assassinio in una ricerca tra cronaca e storia, la prima ancora con molte ombre, la seconda impegnata a dare il giusto rilievo politico a Duccio e a sollecitare ancora l’attenzione della sua comunità di origine.

Con l’autore dialoga Franco Chittolina (APICEUROPA) per mettere in luce interrogativi ancora latenti e risposte non sempre convincenti. Un’occasione per entrare in contatto con APICEUROPA e il suo lavoro, ma anche con libri di grande qualità e letture stimolanti, con l’obiettivo di passare un sabato diverso e all’insegna della lettura. Per qualsiasi informazione info@apiceuropa.com / 0171 1644238