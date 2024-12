Centinaia di bambini per “Incantevole Natale” sotto l'ala a Savigliano

Circa 300 bambini che si sono cimentati nei laboratori creativi, 500 quelli che si sono fatti immortalare con Babbo Natale e 15 bancarelle di prodotti tipici ed artigianato locale. Sono alcuni numeri della due giorni di “Incantevole Natale”, l'ormai tradizionale appuntamento pre-natalizio andato in scena nel fine settimana sotto l'Ala di piazza del Popolo.

Anche quest'anno tanti saviglianesi, e non solo, hanno apprezzato le attrazioni proposte: dai Laboratori degli Elfi alla Casa di Babbo Natale, passando per i mercatini e le attività andate in scena all'aperto. Gradite dal pubblico, tra le altre cose, anche l'esibizione del coro giovanile “4Joy” e la merenda domenicale preparata dal Gruppo Alpini di Savigliano.

Ora il cartellone degli eventi natalizi saviglianesi – messo in piedi da Comune e Fondazione Ente Manifestazioni, in collaborazione con Ascom – prosegue a pieno ritmo.

Solo per citare i principali appuntamenti, nel pomeriggio di sabato 21 dicembre arriverà in città la grande slitta luminosa guidata da Babbo Natale, a cura della Proloco. Domenica 22, alle 11.30, si potrà assistere alla calata di tanti Babbi Natale dalla Torre Civica, mentre nel pomeriggio della Vigilia, in piazza Santarosa, il coro Gospel “Incanto” accompagnerà le ultime ore dello shopping con musiche e atmosfere natalizie.

Tanti anche gli appuntamenti in ambito culturale. Uno su tutti: sabato 21 – alle 15, presso il Salone di S. Filippo – si terrà il reading “Poesie per un Natale solidale”. A cura dell'Ass. Culturale Cenacolo “Clemente Rebora”.

Il programma completo degli eventi natalizi a Savigliano è disponibile sul sito internet del Comune, nella sezione notizie, e sui profili Facebook ed Instagram di “Incantevole Natale”.