Poesie e solidarietà: il Natale si accende di parole e musica a Savigliano

Sabato 21 dicembre alle 15, il salone San Filippo in via A. Ferreri, 11 a Savigliano accoglierà il tradizionale evento "Poesie per un Natale solidale", organizzato dall'associazione Culturale Cenacolo "Clemente Rebora".

L'iniziativa è parte del XVI° "Festival di Espressione Artistica e di Impegno Civile - La poesia, espressione di tensione umana e spirituale" e si inserisce nel programma natalizio "Incantevole Natale" promosso nella città.

La manifestazione offrirà uno spazio dedicato alla riflessione attraverso la poesia, la musica e la solidarietà.

Sul palco si alterneranno gli interventi dei relatori Antonio Scommegna e Maria Franca Dallorto Peroni, mentre le letture saranno affidate a Livio Partiti e Corrado Vallerotti.

Il momento musicale sarà curato dalla talentuosa pianista Angelica Rocca, allieva del Maestro Luigi Dominici presso il Civico Istituto Musicale "G. B. Fergusio" di Savigliano.

L'evento non è solo un momento culturale, ma anche un'opportunità concreta di solidarietà. Durante il reading saranno messi in vendita libri di poesie, il cui ricavato sarà destinato a sostenere le attività dell'associazione "Dipingi la Pace" di Palermo, da sempre impegnata in progetti sociali e solidali.

Le poesie proposte guideranno i partecipanti attraverso una profonda riflessione sul significato autentico del Natale: un'occasione per riscoprire valori fondamentali come la famiglia, l'amore e l'attenzione verso gli altri.

Ogni verso sarà una lente di ingrandimento sulle piccole e grandi esperienze della vita quotidiana, offrendo spunti per ritrovare luce anche nei momenti più opachi.

"Non limitiamoci ad accendere luminarie, accendiamo un po' quelle luci 'fulminate od opache' dei cuori non c'è crisi che trattenga l 'amore per ammorbidire la ruvidità delle nostre distrazioni” è il messaggio da parte dei soci e di Antonio Scommegna presidente del Cenacolo.

L'evento si concluderà con uno scambio di auguri e un aperitivo, un momento di condivisione e dolcezza per celebrare insieme la magia autentica del Natale.

Ingresso libero.