Roreto di Cherasco: sabato 11 gennaio Open Day all'Asilo Infantile

L’Asilo infantile di Roreto riapre le sue porte per accogliere genitori e bambini che si preparano ad iniziare il loro percorso alla scuola dell’infanzia e per dare loro la possibilità di visitare in presenza la struttura.

L’Open Day si svolgerà sabato 11 gennaio dalle 10 alle 12 e sarà un’occasione speciale per conoscere da vicino l’ambiente educativo che viene offerto ai bambini, per entrare in contatto con il personale docente e l’amministrazione. In tale occasione, sarà possibile esplorare le aule luminose e colorate, conoscere le attività ed i laboratori proposti, ascoltare quali sono i valori educativi e le attenzioni su cui si basa la scuola e quali desideri condividere con bambini e famiglie.

Da sempre, l’Asilo di Roreto vuole essere un luogo dove ogni giorno si intrecciano apprendimento, creatività, divertimento, accompagnati da attività pensate per stimolare la curiosità dei più piccoli. L’iter educativo, ispirandosi ad una visione cristiana dell’uomo, ha come “capisaldi” il rispetto e la valorizzazione dei ritmi evolutivi, delle capacità, delle differenze e, più in generale, dell’identità di ciascun bambino. Alla luce di questi valori, il corpo docente e l’amministrazione illustreranno alle nuove famiglie la programmazione delle attività quotidiane.



Continuerà, anche per quest’anno, il bilinguismo. Infatti, uno dei punti di forza è l’immersione nella lingua inglese reso possibile grazie alla presenza di due insegnanti madrelingua che propongono ai bambini un apprendimento dell’inglese mirato a sviluppare competenze linguistiche, ma anche a potenziare la loro capacità di comunicare e di relazionarsi in un mondo sempre più globale. Si riconfermano il corso di acquaticità, i laboratori di arte con specialisti, percorsi musicali e motori, spettacoli teatrali, le esperienze di outdoor education a contatto con la natura. Non mancheranno anche progetti rivolti alla cura e alla salute del bambino. L’Asilo, inoltre, è già proiettato verso il mese di luglio con un’estate bimbi strepitoso sempre negli stessi locali della scuola.



La presentazione della scuola avverrà in presenza, attraverso un tour interno ai locali scolastici a cui si potrà partecipare presentandosi presso l’Asilo Infantile di Roreto, piazza Caduti, sabato 11 gennaio 2025 alle ore 10.00 alle 12.00. Al termine dell’open day seguiranno informazioni specifiche relative alle modalità di iscrizione per l’anno scolastico 2025-2026.

Non perdete l’occasione di scoprire un asilo che mette al centro i bisogni e le potenzialità di ogni bambino!