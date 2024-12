Il progetto Solaxy prende il volo: raccolti 3 milioni di dollari in pochi giorni

Solaxy è la prima Layer-2 su Solana e pertanto mostra un potenziale straordinario già dai primi giorni della sua prevendita. Questa ha raccolto finora ben 3 milioni di dollari a pochi giorni dal lancio, un dettaglio che permette di inquadrare subito il progetto come potenzialmente esplosivo nel 2025. Per seguire tutte le novità e gli annunci del team di sviluppo è possibile unirsi agli altri investitori e follower (già più di 13.000 in totale) sulla pagina social X o sul canale Telegram.

Prima di dare uno sguardo approfondito alle funzionalità di questo progetto, vediamo le caratteristiche fondamentali che sono le seguenti:

Transazioni rapidissime e a basso costo. Solaxy sarà una delle blockchain più veloci sul mercato;

Solaxy sarà una delle blockchain più veloci sul mercato; Potenziale multichain. Il progetto sfrutta le blockchain di Solana ed Ethereum;

Il progetto sfrutta le blockchain di Solana ed Ethereum; Nessuna congestione o transazioni fallite ;

; Scalabilità migliorata rispetto a Solana. La personalizzazione e la capacità di elaborare transazioni di Solaxy consentono di gestire alti volumi di trading senza problemi.

Il futuro di Solana

L'obiettivo di questo progetto è risolvere i difetti della blockchain Solana combinandola con Ethereum. Gli investitori che partecipano alla prevendita di Solaxy ottengono una grande utilità, tra cui la possibilità di guadagnare un reddito passivo.

Solaxy ha tutte le carte in regola per diventare il token più importante mai creato su Solana. Per questo la presale sta avendo un riscontro notevole e tutti i primi investitori sono ancora in tempo per acquistare SOLX, il token nativo, a un prezzo vantaggioso prima degli ulteriori apprezzamenti.

Come soluzione Layer-2, Solaxy affronta i principali problemi di Solana: congestione della rete, alto tasso di transazioni fallite e limitazioni nella scalabilità. Al contempo, il progetto amplifica i punti di forza di Solana, come la velocità e le basse commissioni.

Si tratta di un token multichain che combina le due blockchain più potenti: Ethereum e Solana. L'obiettivo di Solaxy è quello di colmare il divario tra l'ampio ecosistema DeFi (finanza decentralizzata) e la tokenizzazione degli asset di Ethereum con la blockchain di Solana. Tra i principali vantaggi del progetto troviamo dunque velocità, potenza e scalabilità. Rappresentando una soluzione ideale per i trader di meme coin. Per questo motivo, Solaxy sta democratizzando il trading, mettendo il potere e la velocità nelle mani dei trader comuni.

Ciò significa che Solaxy non è solo una soluzione Layer 2, ma anche un ponte verso il futuro della DeFi. Il progetto combina la velocità e le basse commissioni di Solana con l'enorme liquidità e infrastruttura di Ethereum, posizionandosi come il gateway definitivo per la finanza decentralizzata multichain. Solaxy rende più facile che mai costruire, implementare e interagire con applicazioni decentralizzate, senza compromettere le prestazioni.

Chi acquista SOLX durante la prevendita può mettere in staking i propri token e ricevere un APY (Annual Percentage Yield) dinamico. Le ricompense attuali sono del 1.100%, distribuite nei tre anni successivi al lancio ufficiale del progetto.

Solaxy ha il potenziale per diventare il miglior progetto basato su Solana di sempre. Sta già ricevendo l’attenzione degli analisti che lo definiscono la prossima soluzione Layer-2 ad avere il potenziale di crescita 10x.

Come già accennato, il token ha un prezzo accessibile per tutti i trader, anche chi ha piccoli capitali da investire. Di fatto, SOLX può essere acquistato a 0,001572$ ed è possibile farlo tramite ETH, USDT, BNB o carta di credito. Naturalmente, è necessario prima collegare un wallet compatibile con la presale, per esempio Best Wallet o Metamask, dopodiché l’operazione diventa un gioco da ragazzi.

Terminato l’acquisto, i token possono essere messi in staking, volendo, ma non ancora riscattati. Per quest’ultimo passaggio sarà infatti necessario attendere la fine della prevendita.

Solaxy è una soluzione che farà parlare ancora a lungo di sé, grazie al trading ad alto volume infinitamente scalabile che la Layer-2 rende possibile. Sempre più token stanno adottando questa soluzione e i primi a farlo, come SOLX, potrebbero godere di apprezzamenti notoevoli sul breve e lungo periodo. Per questo motivo è un progetto da non lasciarsi sfuggire, soprattutto al costo d’entrata attuale.