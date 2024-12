Raduno di mongolfiere dell’Epifania a Mondovì: due eventi serali e giornata kids&family

Si arricchisce il programma del Raduno di mongolfiere dell’Epifania di Mondovì (CN), che si svolgerà dal 4 al 6 gennaio 2025. L’Aeroclub Mongolfiere di Mondovì, organizzatore dell’evento, e il Comune di Mondovì, che promuove e sostiene la manifestazione, hanno lavorato a un’edizione ancora più spettacolare. Sabato 4 gennaio il Nightglow: le mongolfiere gonfiate nel buio sulle note delle top hit anni ‘90. Domenica 5 gennaio una giornata “kids & family”: voli vincolati dedicati ai bambini e un evento tutto nuovo, il Lightglow con le sigle dei cartoni animati. Il Raduno si svolge grazie al contributo della Fondazione CRC e grazie a Intesa Sanpaolo, partner della manifestazione.

Nightglow: “BallooNineties”, si torna agli anni ‘90

Sabato 4 gennaio alle 18,30 il Nightglow: mongolfiere gonfiate al buio, illuminate dalle gigantesche fiamme dei bruciatori, che danno vita a una coreografia spettacolare a tempo di musica. Il tema del 2025 è “BallooNineties”: un viaggio indietro nel tempo fino agli anni ‘90, quando le hit mondiali erano quelle della top list in “heavy rotation” sugli schermi di MTV! Pop e rock, boyband e girlband, britpop, alternative rock e dance, con un mix curato dal team “Ballooning Rhapsody” che vi farà saltare senza sosta. Da non perdere! Evento a ingresso gratuito. Durata: 30 minuti.

Eventi kids & family, un giorno tutto dedicato ai bambini

I bambini sono sempre i benvenuti al Raduno delle mongolfiere di Mondovì: ma domenica 5 gennaio ci saranno ancora più occasioni per loro!

Voli vincolati in mongolfiera, domenica 5 gennaio dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17: in un’area dedicata, in massima sicurezza, i bambini potranno provare l’emozione di un vero decollo. Ad attenderli ci saranno la mongolfiera “Città di Mondovì” e la mongolfiera “Silvateam” (gruppo italiano con 170 anni di storia, leader mondiale nella produzione di estratti con una forte presenza all’estero, in particolare in Sud America, Nord America e Asia). Le mongolfiere saliranno in volo e poi riatterreranno dolcemente a terra. I posti sono limitati, il volo vincolato si svolgerà solo negli orari indicati e solamente se le condizioni meteo lo consentiranno. Altezza minima 120 cm, età massima 11 anni. A chi partecipa verrà richiesta una piccola offerta destinata alla Fondazione “Ospedali di Mondovì e Ceva”.

Domenica 5 gennaio alle 18,30 il Lightglow: “Balloon Network”, le mongolfiere gonfiate al buio con le sigle dei cartoni animati! Un evento nuovo, realizzato dal team “Ballooning Rhapsody”, dedicato ai più piccoli… e ai nostalgici di ogni età! Mongolfiere illuminate al buio, incluse alcune dalle forme speciali, daranno vita a una magica coreografia sincronizzata con le sigle dei cartoni animati di ieri e di oggi. Un’occasione per cantare, ballare e divertirsi tutti insieme.

Evento a ingresso gratuito. Durata: 30 minuti.