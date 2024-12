Giovani e Intelligenza Artificiale: il percorso per i giovani dell’Associazione Insieme

Prosegue il percorso di formazione sull’Intelligenza Artificiale promosso dal Pianeta Giovani dell’Associazione Insieme, dopo il primo incontro svoltosi a ottobre presso la Tesi Square SpA, la Fondazione Digital Innovation Gate 421 e l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. I ragazzi partecipanti hanno intrapreso un cammino di approfondimento per comprendere come l’I.A., un termine vasto e spesso generico, possa essere declinata in ambiti specifici legati al nostro territorio.

Tre sono i temi su cui si è concentrata la loro attenzione: I.A. e smart lands e smart cities, I.A. e educazione e I.A. e agricoltura.

"Per ognuno di questi tre ambiti, chi ha scelto di occuparsene ha intrapreso un percorso di studio individuale, alla luce di quanto appreso durante le visite in azienda. Si sono compresi i temi di maggior attualità, ma sono anche emerse questioni che era necessario discutere con professionisti dei rispettivi settori," spiega Federico Calzia, coordinatore dei Giovani di Insieme. "Questa fase di ricerca è stata una sfida: abituati ai libri universitari, ci siamo confrontati con una tematica tecnologica altamente interdisciplinare".

Al termine di questa fase, i partecipanti hanno identificato figure professionali per approfondire i temi scelti. Per I.A. e smart lands e smart cities, si è reso disponibile l’architetto Umberto Regalia, esperto in progetti innovativi di urbanistica. Sul fronte dell’educazione, hanno dialogato con Simone Conradi, professore di computer science all’I.T.I.S. “Delpozzo” di Cuneo e autore di manuali sull’I.A. Per l’agricoltura, il riferimento è stato Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura Cuneo.

Continua Calzia: "Ci stiamo preparando in questo, che definirei, ‘percorso formativo’ per poi organizzare un momento di restituzione. Sarà un’occasione per esporre ad esperti e cittadini curiosi le conclusioni raggiunte, lanciando suggestioni agli stakeholders del territorio, com’è nello stile dell’Associazione Insieme".