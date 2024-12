Scambi e solidarietà alla Festa di Natale del Rotary Club Alba

Da sinistra Marella Ruata (Presidente del Rotaract Alba Langhe Roero), Piera Arata (Vicepresidente del Rotary Club Alba), Francesca Conte, Annah Joi Daniels, Remo Gattiglia (Past Governor Rotary Distretto 2032) e Marcello Conte. Foto di Lucia Ernè. Nella foto in basso (Ph. Lucia Ernè), da sinistra Giovanni Bergui, Gianni Bonino, Aldo Sartore, Luca Ruata, Remo Gattiglia (Past Governor Rotary Distretto 2032), Roberto Reggio e Piera Arata (Vicepresidente del Rotary Club Alba)

Martedì 17 dicembre, presso il Ristorante “Ca’ del lupo” di Montelupo Albese, si è tenuta la tradizionale cena degli auguri del Rotary Club Alba, che ha visto una nutrita partecipazione dei soci, familiari e ospiti.

In particolare erano presenti le due ragazze che hanno partecipato allo scambio breve del Rotary, Annah Joi Daniels, da Johannesburg e Francesca Conte; Annah ha presentato una breve relazione sul Sudafrica, sulla sua famiglia e i suoi interessi, dichiarandosi molto soddisfatta dell’accoglienza ricevuta ad Alba dalla famiglia Conte che si è prodigata in una full immersion nella cultura e nell’arte italiana, ricambiando così il bellissimo soggiorno sudafricano di Francesca.

Anche quest’anno, in occasione del Natale, il club ha sostenuto la Cascina Aquilone di Guarene, che ha prodotto le decorazioni natalizie omaggiate ai soci. È una realtà del territorio, gestita da educatori e psicologi e si occupa di progetti occupazionali, dando la possibilità ai ragazzi disabili di svolgere semplici mansioni che permettono loro di raccogliere del denaro per sostenere i progetti e sentirsi parte della comunità.

I soci hanno inoltre portato, come consuetudine, prodotti alimentari (riso e oli) per l’Emporio della Solidarietà di Alba (Caritas) e contribuito con un’offerta alle Missioni don Bosco per la missione a Kami illustrata da Don Serafino Chiesa durante l’ultimo incontro del ciclo “Pronti ad agire”.

Durante la serata la vicepresidente Piera Arata, in sostituzione della presidente Gaia Frunzio, ha premiato i soci che vantano un’anzianità di oltre 25 anni: Roberto Reggio, Remo Gattiglia, Aldo Sartore, Luca Ruata, Giovanni Bergui e Gianni Bonino.

Graditi ospiti della serata, Marella Ruata, presidente del Rotaract “Alba, Langhe e Roero”, i past governor Beppe Artuffo e Remo Gattiglia e le vedove dei nostri compianti amici, Paola Coppo, Gabriella de Maria, Dada Gonella, Silvana Turra, con la figlia Elisa.

Sabato 21 sicembre, invece, il Rotaract Alba Langhe Roero ha organizzato una vendita benefica di panettoncini, anch’essa in favore della Cascina Aquilone, presso il Mercatò Big di Bra.

Nella stessa giornata, una delegazione rotariana (composta da Roberto Reggio, Teodoro Bubbio e Gaia Frunzio) si è recata a fare gli auguri ai soci più anziani che non potevano partecipare alla conviviale.