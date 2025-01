Cuneo e i dati demografici del 2024: cala di oltre 220 unità il computo dei residenti (italiani e stranieri)

Cala di 223 unità il computo della popolazione residente sul Comune di Cuneo: come ogni anno a cavallo tra dicembre e gennaio l’ente comunale ha reso noti i dati relativi all’andamento demografico della città. Che regalano, come sempre, riflessioni, conferme e qualche sorpresa.

In generale la popolazione residente sul territorio comunale alla fine del 2024 consta di 55.903 unità, di cui 27.232 maschi e 28.671 femmine; a inizio anno se ne contavano 56.126 con 27.344 maschi e 28.882 femmine. Nel corso dell’anno sono nate 382 persone e ne sono morte 634, per una differenza di -252 unità e sono in totale 29 gli iscritti in più all’anagrafe comunale, dati dalla differenza tra i 1941 iscritti (di cui 1.462 da altri Comuni e 343 dall’estero) e i 1912 cancellati (di cui 1.482 per altri Comuni e 178 per l’estero).

Il computo della popolazione straniera ammonta a 6.497 unità, con un decremento di 121 nell’anno (erano 6.618 all’inizio del 2024) e una rappresentanza di 3.281 maschi e 3.216 femmine. Gli stranieri nati sono stati 85 e quelli deceduti soltanto otto, per un incremento di 77 unità totali; il delta tra iscrizioni e cancellazioni all’anagrafe ammonta però a -198 unità, con 661 iscritti in totale (270 da altri Comuni e 298 dall’estero) e 859 cancellazioni (di cui 313 per altri Comuni e 34 per l’estero). Sono in totale 334 le acquisizioni di cittadinanza italiana, di cui 163 maschi e 171 femmine.

Sempre riguardo ai residenti di origine straniera la Romania risulta essere lo stato più rappresentato con 1.403 unità totali, seguita a stretto giro dall’Albania con 1.133. Cile, Croazia, Danimarca, Eritrea, Etiopia, Finlandia, Haiti, Honduras, Irlandia, Liberia, Macedonia del Nord, Nuova Zelanda, Paraguay, Serbia, Slovenia, Sud Sudan, Tanzania, Uganda, Uzbekistan e Zimbabwe contano una sola presenza, così come le persone ancora di origine sconosciuta. Sono 50 quelle in via di definizione.

Curioso, infine, il computo dei residenti divisi per zone della città, che vede via della casa comunale con 56 residenti di cui sole quattro femmine e Cuneo centro in cima alla lista con 13.605 residenti.

Le famiglie anagrafiche registrate alla fine dell’anno risultano essere 27.063., 172 in meno rispetto all’inizio dell’anno. Le convivenze anagrafiche 90 e quelle di fatto 183.