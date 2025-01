All'ospedale di Verduno un incontro sulla spedizione di Romeo Uries sul Kedar Dome, nell'Himalaya indiano

Romeo Uries, infermiere del Dea dell'ospedale di Verduno, soccorritore avanzato, speleologo e alpinista, sarà il protagonista di un incontro in programma per il prossimo 15 gennaio (ore 15,30) presso l'Auditorium dell'Ospedale "Michele e Pietro Ferrero" di Verduno.

L'evento sarà incentrato sulla sua recente spedizione sul Kedar Dome (6830 m), nell'Himalaya indiano.



Il progetto di ricerca è stato un'iniziativa dell'Università degli Studi di Padova, con lo scopo di raccogliere dati biometrici e campioni biologici per l'analisi delle risposte dell'organismo umano alle altissime quote.



Grazie alla sua preparazione, Uries è stato anche scelto per far parte di una spedizione (svoltasi alcuni giorni fa) per il salvataggio in grotta di una speleologa, in Lombardia.



L'ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti.