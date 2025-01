Briga Alta accorcia le distanze con l'ospedale di Ceva: domani l'intesa tra Provincia e Fondazione CRC per la piazzola dell'elisoccorso

Una piazzola dedicata agli interventi di elisoccorso e alle operazioni in emergenza, richiesta e necessaria per far fronte a un’indiscutibile difficoltà per i residenti: l’ospedale più vicino in provincia di Cuneo, quello di Ceva, dista ben 56 chilometri.

Stiamo parlando del paese più piccolo del territorio provinciale, Briga Alta in valle Tanaro, che domani - sabato 4 gennaio 2025 – vivrà un importante momento istituzionale in cui verrà presentato e approvato ufficialmente il progetto d’installazione della piazzola. Che, derivante da una convenzione firmata nel 2024 tra Provincia e Comune, troverà posto vicino alle abitazioni di borgata Piaggia e al municipio e verrà co finanziata dall’ente (per 10mila euro) e dalla Fondazione CRC (per i restanti 30mila).

L’incontro si terrà in municipio alle 10.30. Saranno presenti la sindaca Federica Lanteri, l’assessore regionale alla Montagna Marco Gallo, il presidente della Provincia Luca Robaldo e il consigliere provinciale Pietro Danna. Si parlerà, anche, della problematica legata alle reti telefoniche in valle.