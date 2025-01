A Bra quest'anno la Befana arriva in bicicletta e fa beneficenza. Una serata di storia del ciclismo raccontata da grandi campioni è in programna lunedì 6 gennaio, dalle ore 17, presso l'auditorium BPER banca (via Sarti, 8).

Sul palco con il giornalista Beppe Conti, ci saranno due icone del ciclismo come Silvio Martinello e Davide Cassani per presentare "Azzurri d’Italia".

Spazio poi al gruppo "La Storia in bici", che presenterà i viaggi cicloturistici del 2025. E ancora il giornalista Franco Bocca parlerà del ciclismo cuneese degli anni '70 con chi ha scritto pagine importanti della sport a pedali: Corrado Donadio, Dario Ghibaudo, Alberto Minetti e Bruno Salvatico.

Infine Bruno Campana interverrà sulla storica S.C. Cuneo con Tullio Chiavazza, Claudio Comino, Valter Lerda e Remo Rocchia, tutti nomi legati al ciclismo che vale la pena conoscere e ascoltare.

Al termine seguirà un risotto in compagnia dei campioni, con ricavato della serata "Befana in sella" a favore della Lilt. Perché il ciclismo fa bene soprattutto al cuore.

Info e prenotazioni: 334.6911189.