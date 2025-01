Brigitte Bardot scrive al medico dei ricci di Novello: "Innamorata del vostro Centro"

Brigitte Bardot scriverà la prefazione di "75 kg di felicità". Lo ha comunicato attraverso la pagina Facebook il Centro recupero ricci La Ninna di Novello, che si occupa del salvataggio e della tutela dei ricci. Fondato dal dottor Massimo Vacchetta, si sostiene attraverso donazioni e iniziative varie.

Tra queste, la pubblicazione e vendita di questo libro a fumetti realizzato dalla disegnatrice Roberta Morucci e edito da 'Il Pennino' di Dino Aloi. Il libro è stato tradotto in francese da una volontaria, Florence Marchal, e mandato alla celebre attrice francese, nota anche per il suo impegno a favore degli animali.

L'attrice, ormai 90enne ma ancora attivissima, ha inviato una lettera scritta a mano e un grazioso disegno al Centro, ringraziando il dottor Vacchetta e il suo staff per l'impegno e la dedizione nella tutela dei ricci di cui, dice la stessa BB, è innamorata.

"Brigitte ha letto il nostro libro nel periodo di Natale, le è piaciuto tantissimo, si è innamorata dei ricci e del Centro e ha mandato una bellissima lettera con un disegno fatto da lei, promettendoci di scrivere una bella dedica per il nostro libro. Lei è una persona fantastica e io sono troppo contento per ciò che abbiamo creato!! Il fumetto sta avendo un successo strepitoso e il nostro intento è di tradurlo in tante lingue".