A Magliano Alfieri arriva “Omero non deve morire”

Domenica 12 gennaio, alle ore 17, nei locali della biblioteca civica di Magliano Alfieri, in Piazza Bergamasco 1 - frazione S. Antonio, verrà proiettato il docufilm della Fondazione Radici “Omero non deve morire - le cose nascoste e lontane che devono esistere”, per la regia di Piercarlo Grimaldi e Marcello Pasquero, che saranno presenti alla serata.

Ambientato tra alcuni borghi d’Alta Langa, l’opera racconta il senso della tradizione e la mitologia dei luoghi attraverso la poetica pavesiana. Protagoniste sono le voci perdute, o meglio, da non perdere, di una terra intrisa di sudore e di sangue che non può non essere raccontata.

Al centro del racconto la Chiesa della Madonna della Rovere, dove l’ateo Cesare Pavese incontra l’infinito per scrivere brani tra i più belli del novecento.

Ingresso libero.

La 5a edizione della rassegna letteraria e teatrale proseguirà domenica 26 gennaio, sempre nei locali della biblioteca, con ospite Emanuela Crosetti e il suo “Palestina nonostante”.