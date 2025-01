Manta punta sulla sicurezza: nuova telecamera di videosorveglianza nella zona di San Rocco

Proseguono i lavori dell’amministrazione comunale di Manta che inizia il nuovo anno investendo sulla sicurezza urbana e sulla tutela del territorio.

È stata infatti, nei giorni scorsi, implementata la rete di videosorveglianza comunale mediante l’installazione di una nuova telecamera nella zona di San Rocco, un’area di particolare importanza strategica sia per la sicurezza che per la tutela del decoro pubblico.

Questa iniziativa si inserisce all’interno di un piano più ampio volto a migliorare il monitoraggio delle aree sensibili del paese, con l’obiettivo di prevenire comportamenti illeciti, favorire la sicurezza dei cittadini e supportare le autorità locali nelle attività di controllo del territorio.

La nuova telecamera, dotata di tecnologia all’avanguardia per la visione diurna e notturna, consentirà un monitoraggio continuo e garantirà una maggiore sorveglianza a tutela della comunità locale.

“L’installazione della nuova telecamera nella zona di San Rocco – ha dichiarato Ivana Casale, sindaco di Manta - rappresenta un passo importante per la sicurezza del nostro paese.

Come amministrazione comunale, siamo pienamente consapevoli dell’importanza di dotarci di strumenti adeguati per garantire ai cittadini un ambiente più sicuro e vivibile. Questo intervento è il frutto di un’attenta pianificazione e di un dialogo costante con la comunità, le forze dell’ordine e i tecnici comunali. Continueremo a lavorare per ampliare e migliorare i servizi di sicurezza sul nostro territorio”.

L’amministrazione comunale invita tutti i cittadini a collaborare segnalando eventuali situazioni di pericolo o comportamenti illeciti alle autorità competenti.