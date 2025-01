Da via Torino alle bellissime aule del polo scolastico: per i bambini di Caraglio l’ingresso nella nuova scuola dell’infanzia

Una mattinata emozionante ieri, martedì 7 gennaio, per i bimbi e le insegnanti della scuola dell’infanzia del plesso di via Torino di Caraglio. Sono stati loro, infatti, i primi a fare l’ingresso nelle aule del nuovo polo scolastico di via CLN, nell’esteso campo vicino al supermercato Mercatò local.



Un trasferimento rapido, difficoltoso perché si è dovuto fare a metà anno scolastico, ma che segna un punto di svolta non soltanto per il progetto del polo scolastico ma anche e soprattutto per la cittadina di Caraglio. Qui, infatti, non c’è mai stato un asilo nido: grazie ad un bando del PNRR che il Comune ha vinto, ora gli spazi di via Torino verranno riqualificati proprio ad asilo comunale.



Ad essere presenti ieri mattina nella nuova scuola dell’infanzia la dirigente scolastica Raffaella Curetti, il sindaco Paola Falco con gli assessori e l’architetto Graziano Viale. A lui è stato affidato il compito di seguire gli aspetti burocratici e di sviluppo del progetto inerente al polo scolastico, mentre alla “Cornaglia”, ditta specializzata del territorio, quello di svolgere i lavori.



Stupore negli occhi di grandi e piccini

La nuova scuola è bellissima e soprattutto all’avanguardia. Presenta locali ampi e luminosissimi, con altrettanto ampi spazi esterni. Divise ma collegate, tra una sezione e l’altra sono stati realizzati degli ulteriori spazi esterni dotati di pavimenti antishock e coloratissimi, dove i bambini possono giocare e svolgere le attività. All’interno della scuola tutto il pavimento è antiscivolo, alle pareti sono stati posizionati dei pannelli fonoassorbenti, mentre per i mobili e gli arredi multifunzionali si è scelto di privilegiare il legno come materiale, nonché l’utilizzo di sostanze atossiche. Per l’illuminazione ed il riscaldamento, invece, è stato scelto un impianto domotico, ossia un insieme di dispositivi progettati per gestire l'automazione degli impianti e la conservazione del calore, in un’ottica di sicurezza, autogestione e risparmio energetico.



Ieri si sono trasferite le tre sezioni di via Torino di Caraglio, a settembre invece arriverà qui la sezione di Paschera. Il nuovo polo, per quanto riguarda l’infanzia, si compone di quattro sezioni e può ospitare fino ad un centinaio di bambini.



“È stato davvero un bellissimo modo di iniziare l’anno - commenta emozionata la dirigente scolastica Raffaella Curetti -. Ci tengo a ringraziare il Comune per il coinvolgimento nello sviluppo del progetto, per l’attenzione avuta sotto tutti gli aspetti. Ha acquistato per esempio anche le brandine, che prima non c’erano ed erano portate dai genitori. Ha coinvolto ed ascoltato le indicazioni delle insegnanti ed è proprio a loro, con anche le collaboratrici scolastici, che rivolgo l’altro mio sentito ringraziamento. A parte i giorni di festa, in questo periodo le insegnanti sono sempre venute per preparare i locali e poter così ieri accogliere al meglio i bimbi”.



Emozione e grande soddisfazione anche dal sindaco Paola Falco che dice: “Siamo orgogliosi di questo bellissimo progetto, nel quale abbiamo messo e metteremo tutto il nostro impegno. Ieri mattina vedere l’entusiasmo dei più piccoli, dei genitori e delle insegnanti, i giochi ed il materiale scolastico, i locali che dapprima progetto sono ora realtà, è stato davvero commovente. Con la dirigente scolastica Raffaella Curetti c’è una preziosa unione di intenti e collaborazione: la scuola, i bambini, sono il nostro futuro. Desidero come lei anch’io ringraziare di cuore tutte le insegnanti e collaboratrici scolastiche per la grande disponibilità, l’impegno e la passione”.

Un progetto davvero ambizioso. I lavori sono in corso e, oltre all’infanzia, il nuovo polo scolastico di Caraglio vedrà sorgere anche le nuove scuole primaria e secondaria dell’Istituto Comprensivo.