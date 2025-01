Smart working: idee e soluzioni per creare una scrivania funzionale

Le persone che lavorano ogni giorno da casa sono sempre di più. Lo confermano i dati dell’Osservatorio del Politecnico di Milano, che per il 2024 parlano di 3,55 milioni di individui. Di questi il 73%, se richiamato in ufficio, sarebbe pronto a opporsi: un’informazione che mostra come dipendenti e liberi professionisti stiano riuscendo a superare le criticità del lavoro da remoto.

Tra gli accorgimenti da adottare per sentirsi più a proprio agio ci sono quelli dedicati alla scrivania, la quale dovrà essere in linea con gli standard dell’arredamento da ufficio. Questo nell’ottica di assicurare una postura e una distanza tra occhi e schermo del pc il più possibile ottimale, supportando chi ne fa uso nel preservare la propria salute.

Nell’articolo che vi apprestate a leggere vi proponiamo alcune idee e soluzioni efficaci per realizzare una scrivania funzionale, utili in particolare per coloro che svolgono la propria mansione da remoto. Ci siamo ispirati alle proposte che si possono trovare sul sito www.ufficiodiscount.com, specializzato in cancelleria, cartoleria e materiali da ufficio, a fronte, persino, di una selezione di mobili e complementi d’arredo di qualità.

La scelta della sedia, determinante quanto quella della scrivania

Non basta che la scrivania sia bella e con un design accattivante: dovrà rispondere a specifici canoni - e misure - capaci di influire positivamente sul benessere di chi la adopera.

Qualcosa che vale anche nel caso della sedia, da scegliere di pari passo con il piano d’appoggio, alla luce delle caratteristiche fisiche e delle esigenze della persona.

Pertanto, quando si parla di sedie da ufficio, in molti sono soliti propendere per quelle da gaming, che spesso, tuttavia, non si rivelano l’acquisto migliore: sono pensate per rivolgere lo sguardo più verso l’alto che non frontalmente, come accade nella maggior parte dei casi.

Lo schienale, inoltre, dovrà essere realizzato in un tessuto traspirante e leggero: una peculiarità che avrete modo di apprezzare maggiormente durante l’estate, quando le temperature tendono a salire e la sensazione di refrigerio passa inevitabilmente dal comfort offerto dalle stoffe con cui ci si trova a contatto.

Cancelleria: non solo penne

Spesso si tende a pensare alla cancelleria come qualcosa che contempla solo penne, astucci e block notes.

Premesso che dotarsi di questi articoli si rivela fondamentale per chiunque lavori alla scrivania - nonostante la crescente digitalizzazione - non mancano altri prodotti da prendere in considerazione come cucitrici, pinzatrici, nastri adesivi, portablocchi, segnapagina, blocchetti memo, perforatori, colle e via dicendo.

Sono tutti disponibili secondo molteplici tipologie, motivo per cui confrontarsi con un personale esperto e qualificato, così da ottenere le opportune delucidazioni, può diventare essenziale: una consulenza che offrono sempre di più anche gli store online.

Le soluzioni per i device elettronici e l’archiviazione

Quando si arreda una scrivania è importante dotarsi di soluzioni ad hoc per i device elettronici: da una scorta di cartucce per quanto riguarda la stampante passando per tutto ciò che concerne l’archiviazione, ovvero cartelle, cartelline, buste di plastica, raccoglitori, ecc. ecc.

Questi oggetti non è detto che debbano essere conservati sopra il piano di appoggio. Spesso si è soliti abbinare al piano di lavoro una cassettiera e/o delle mensole, che dovranno però avere caratteristiche compatibili tanto a livello di estetica che di comfort.