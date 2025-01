Cristina Comencini è Testimone di Bellezza per il Premio Roddi ad Alba

Dopo Mariangela Gualtieri, Aldo Cazzullo, Roberto Vecchioni e Garous Abdolmalekian, sarà la scrittrice, sceneggiatrice e regista Cristina Comencini a ricevere l’omaggio “Testimone di Bellezza 2024” per la sua attività artistica e culturale.

Cristina Comencini, regista e scrittrice, ha girato 14 film, ultimo in ordine di uscita: «Il treno dei bambini», scritto 14 romanzi e 5 commedie teatrali. «La bestia nel cuore» ha ricevuto la nomination all’Oscar nella categoria Miglior film straniero.

Il passaggio da una drammaturgia all’altra è la cifra della sua passione e della sua ricerca. Scrive storie costruendo personaggi, relazioni, e raccontando donne e uomini nei mutamenti dei ruoli, della società, dei sentimenti.

La sua opera si sviluppa lungo un percorso in cui la narrazione, limpida e diretta, diventa strumento per affrontare temi universali come la ricerca della verità, la lotta per l'identità, le relazioni familiari e sentimentali, la condizione femminile nel mondo contemporaneo. La sua straordinaria capacità di introspezione psicologica ci restituisce personaggi vivi, intensi e carichi di autenticità in cui il linguaggio delle emozioni si traduce in immagini di grande forza espressiva. Nelle sue opere coniuga l’eleganza visiva con un profondo senso etico e sociale, portando avanti una visione di bellezza che è anche impegno e responsabilità verso il mondo.

Una bellezza vivamente morale ed emozionale: la capacità di vedere e ascoltare, di cogliere l’essenza del mondo e trasformarla in arte. La sua passione nel raccontare la complessità della vita, senza mai cadere nella superficialità o nel compromesso, è un esempio prezioso, per chiunque creda nel potere dell’arte di migliorare il nostro tempo.

Per questo l’Associazione Culturale Premio Roddi conferisce per l’anno 2024 il riconoscimento "Testimone di Bellezza" a Cristina Comencini.

L’evento vedrà due momenti:

Venerdì 10 gennaio 2025 alle ore 21:00 nella Sala Beppe Fenoglio ad Alba CN (via Vittorio Emanuele II - Cortile della Maddalena) Dialogo con Cristina Comencini e consegna del riconoscimento " Testimone di Bellezza ".

" ". Sabato 11 gennaio 2025 alle ore 10 in Roddi CN Passeggiata lungo il Cammino della Poesia dedicato per l’occasione all’opera dell’artista, e salita al Castello di Roddi con saluto conclusivo.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti in sala Beppe Fenoglio; la passeggiata è aperta a tutti.