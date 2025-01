Attrezzatura e ausili medici per la Pediatria di Cuneo: il 2025 della Scuderia Veltro inizia nel segno della solidarietà

In seguito all’enorme riscontro della prima edizione del “Mini GP Città di Cuneo” per automobiline a pedali, svoltosi lo scorso settembre in occasione della Giornata Nazionale del Veicolo Storico, la Scuderia VELTRO ha potuto finanziare non solo l’acquisto di una poltrona-letto per gli accompagnatori dei degenti del nosocomio cittadino, ma grazie alla collaborazione con l’ABIO, Associazione Bambino In Ospedale di Cuneo, ha individuato e acquistato gli ausili medici di cui necessitava il reparto pediatrico.

Quindi il giorno dell’epifania, i “befani” e “befane” della Veltro hanno consegnato alla pediatria dell’Ospedale Santa Croce di Cuneo due sedie a rotelle pediatriche e una sedia doccia per disabili indispensabili ai piccoli ospiti, facendo conoscenza dei volontari dell’ABIO, di medici, operatori e della direzione ospedaliera - pure intervenuta alla piccola cerimonia - e nello stesso tempo facendosi conoscere come Associazione presente sul territorio, ma soprattutto per il territorio, a dimostrazione della volontà di essere parte attiva e proattiva della società civile.