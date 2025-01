Successo per il progetto "zaino sospeso" del Lions club Carrù-Dogliani

Si è concluso con successo il progetto "zaino sospeso", promosso dal Lions Club Carrù-Dogliani e realizzato nei mesi di novembre e dicembre 2024, con l'obiettivo di sostenere le famiglie in difficoltà nelle spese d'acquisto di materiale scolastico.

L’iniziativa di solidarietà, coordinata dalla presiedente signora Romana Gaiero, è stata rivolta ai plessi scolastici di Dogliani, Farigliano e Piozzo, con il patrocinio dei rispettivi Comuni e in collaborazione con le cartolerie locali: Casarico, Penna a Sfera, Punto e Virgola per Dogliani, Tabaccheria De Stefanis e La Piazzetta di Marika Fabiano per Farigliano.

Il progetto "zaino sospeso" prevedeva il libero acquisto di cancelleria da parte dei cittadini, la raccolta e il deposito del materiale in uno scatolone dedicato all'interno dei negozi.

I soci del Club si sono recati presso le cartolerie per ritirare i numerosi materiali donati, che in questi giorni sono stati distribuiti e consegnati dalla presiedente Gaiero nei plessi scolastici di Dogliani, Farigliano e Piozzo. Ora i docenti si occuperanno di distribuire i materiali tra le sezioni e le classi e di utilizzarli durante le attività didattiche svolte a scuola, prestando attenzione agli alunni che hanno maggior bisogno di questi beni.

Si desidera ringraziare il Lions Club Carrù-Dogliani per questa significativa iniziativa di solidarietà e i Comuni di Dogliani, Farigliano e Piozzo per il loro patrocinio e supporto.