Villanova Mondovì, ultime tre domeniche per visitare il concorso Presepi in Grotta

Si avvicina la conclusione della 24esima edizione del Concorso Presepi in Grotta: oltre 40 presepi sono esposti all'interno della Grotta di Villanova Mondovì, offrendo uno spettacolo affascinante per adulti e bambini. L'evento è diventato un appuntamento imperdibile per gli amanti del Natale e della cultura popolare, con una varietà di creazioni che spaziano da scene della Natività tradizionali, composizioni più moderne e originali.

"Quest'anno siamo davvero soddisfatti del grande afflusso di visitatori che abbiamo avuto durante il periodo natalizio. È sempre emozionante vedere come le persone apprezzano i nostri presepi e partecipano attivamente alla votazione del loro preferito" - spiega Cosimo Barberis, membro dell' Associazione Turistico Culturale Grotta dei Dossi -. "Il concorso rappresenta un'opportunità per riscoprire la magia del Natale in un contesto suggestivo e unico, e l'affetto del pubblico ci sprona a continuare su questa strada."

Per tutte le tre restanti domeniche di gennaio sarà ancora possibile visitare la grotta e l'esposizione dei presepi con le visite guidate di 60 minuti ciascuna in programma alle ore 15,16 e 17.

Saranno presenti le opere delle tre categorie in concorso: artisti, scuole/associazioni e giovani. I visitatori che si immergono in questo interessante percorso illuminato da luci soffuse tra laghetti e stalattiti, potranno al termine della visita votare i loro presepi preferiti.

Per le visite la prenotazione è necessaria e si può effettuare telefonando ai numeri: 339.796.6644 – 339.852.6515 oppure tramite la mail grottadossi@libero.it