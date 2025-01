Alba: riaprono al pubblico gli uffici dell’Edilizia privata il martedì pomeriggio e il giovedì mattina

A partire da martedì 14 gennaio il Settore Edilizia privata della Ripartizione Urbanistica e territorio ad Alba sarà a disposizione dei professionisti per consulenza i giorni martedì dalle 14.30 alle 16.30 e giovedì dalle 8.30 alle 12.30, accedendo agli uffici dall’ingresso al fondo di piazzetta Chiodi e salendo al primo piano.

Si riceverà in via prioritaria chi ha un appuntamento.

Per fissare un appuntamento occorre chiamare il numero 0173 292337 nei seguenti giorni e orari: martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9.00 alle 12.00 e il martedì, mercoledì e giovedì dalle 15.00 alle 16.30.

Il Sindaco e Assessore all’Urbanistica e Edilizia privata Alberto Gatto: “Gli uffici della Ripartizione Urbanistica e territorio, in particolare quelli dedicati all’Edilizia privata, tornano ad essere aperti al pubblico nell’ottica di un dialogo sempre più efficace tra tecnici comunali, professionisti e cittadini, per gestire nel modo migliore le pratiche, anche quelle più complesse. La possibilità di confrontarsi in modo diretto è fondamentale per il buon esito delle procedure. Ritengo, inoltre, che un ufficio pubblico debba poter essere accessibile a tutti, sempre ovviamente nel rispetto degli orari per permettere ai dipendenti di svolgere al meglio il proprio lavoro”.