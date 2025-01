La Croce Rossa di Cuneo ha raccolto oltre 5.800 euro grazie ai cuneesi

Anche quest'anno, la Croce Rossa Italiana - Comitato di Cuneo si è distinta per l'impegno e la solidarietà che da sempre la contraddistinguono. Le iniziative natalizie 2024, finalizzate alla raccolta fondi per l'acquisto di un mezzo di trasporto per disabili, hanno registrato un grande successo, grazie alla partecipazione della comunità e al lavoro instancabile dei volontari.

Tra le principali attività svolte, spiccano:

Vendita di panettoni solidali, con un incasso totale di € 7.763,60, ottenuto attraverso diversi canali, tra cui la vendita durante l'evento di beneficenza presso il Corso Dante a Cuneo.

Laboratori e attività per i più piccoli, come il truccabimbi e la Befana del Vigile in piazza Virginio in collaborazione con la Polizia Municipale, che hanno contribuito a rendere speciali le festività per molte famiglie.

Confezionamento di pacchi regalo solidali, che ha visto i volontari impegnati nei weekend di dicembre, creando un'occasione per diffondere lo spirito natalizio.

Le spese principali hanno riguardato l'acquisto dei panettoni presso diversi fornitori e i costi organizzativi. Nonostante i costi sostenuti, il risultato netto dell’iniziativa si attesta a € 5.817,98, un'importante somma che sarà destinata all'acquisto del nuovo mezzo di trasporto per disabili, fondamentale per migliorare i servizi offerti alla comunità.

Un ringraziamento speciale va a tutti i volontari, agli sponsor e a ogni cittadino che ha contribuito, acquistando un panettone, partecipando agli eventi o offrendo il proprio tempo e impegno. La Croce Rossa di Cuneo conferma il proprio impegno per il 2025, con l’obiettivo di realizzare nuove iniziative solidali al servizio della comunità.