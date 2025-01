Al via le donazioni per la famiglia di frazione Chiardola a Demonte la cui casa è inagibile dopo l'incendio

Demonte si attiva lanciando una campagna di solidarietà e raccolta fondi per la famiglia la cui casa è andata a fuoco domenica 5 gennaio in frazione Chiardola. La loro casa è inagibile ed è in corso la conta dei danni per poter intervenire a sanare le parti andate distrutte nell'incendio.



Un inizio anno difficile per la famiglia di 4 persone che ha dovuto trasferirsi ed appoggiarsi provvisoriamente ad una casa vacanze a poca distanza.



Una storia la loro che ha colpito la comunità di Demonte, dove sono ben inseriti, tanto da promuovere anche su Satispay la raccolta di donazioni a loro favore.

La famiglia con due figlie minori in età scolare, dovrà riacquistare molti beni di prima necessità e i libri di testo andati bruciati.



L'iniziativa solidale della comunità può avvenire anche in anonimato su Satispay o personalmente agli interessati seguendo le indicazioni nella foto qui sotto: