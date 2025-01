"Sterilizzare il proprio gatto è un atto d'amore e responsabilità"

In Italia il fenomeno del randagismo felino è un problema diffuso e complesso, alimentato spesso dalla mancata sterilizzazione dei gatti domestici. Una sola gatta può dare alla luce fino a sei cuccioli, tre volte l'anno: un totale di 18 bocche da sfamare in soli dodici mesi. Questo dato, già di per sé significativo, mette in evidenza l'urgenza di una sensibilizzazione su un tema che non riguarda solo il benessere animale, ma anche la salute pubblica e la convivenza civile.

La sterilizzazione, spesso percepita come una pratica “contro natura”, è in realtà un gesto di grande responsabilità. Come spiegano i volontari del gattile comunale Amici di Zampa Odv, non c'è nulla di naturale nel sovrappopolamento felino, nell'abbandono e nelle sofferenze che ne conseguono. La proliferazione incontrollata porta inevitabilmente a una vita di stenti per molti gatti, spesso vittime di malattie, incidenti e avvelenamenti.



Sterilizzare per prevenire sofferenze

La sterilizzazione non è solo un modo per arginare il randagismo, ma è anche un atto di cura verso la salute del gatto. Per le femmine, l'operazione riduce drasticamente il rischio di tumori mammari, soprattutto se effettuata prima del primo calore. Inoltre, previene la piometra, una grave e dolorosa infiammazione dell'utero. Nei maschi, la castrazione abbassa il rischio di patologie alla prostata e ai testicoli, oltre a ridurre comportamenti territoriali come il marcamento con urine e le lotte con altri gatti, spesso causa di gravi infezioni come la FIV (virus dell’immunodeficienza felina) e la FELV (leucemia virale felina).



Un futuro migliore

Ogni gatto racconta una storia di scelte fatte con leggerezza: “Tanto vive in campagna, si arrangia!” oppure “Mi dispiace operarlo, è contro natura.” Ma la realtà è ben diversa. I gattini lasciati al loro destino spesso non sopravvivono, e quelli che trovano casa lo fanno a scapito di tanti altri che restano nei rifugi, in attesa di un’opportunità.

Le strutture di accoglienza sono sovraffollate e non possono far fronte a un flusso continuo di nuovi arrivi. Per ogni cucciolata fatta nascere volontariamente, altri gatti già randagi o in rifugio perdono la possibilità di trovare una famiglia. È una catena che si può spezzare solo con una maggiore consapevolezza da parte dei proprietari di animali domestici.

Se hai un gatto e desideri maggiori informazioni sulla sterilizzazione, puoi contattare i volontari di Amici di Zampa Alba ai seguenti numeri:

Barbara: 335 6915647 - Paolo: 347 5924197